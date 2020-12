México: AMLO urge a Hacienda retrasar el ajuste inflacionario

Érika Hernández

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pidió a la Secretaría de Hacienda retrasar el ajuste inflacionario, que entra en vigor cada primero de enero, a fin de evitar abusos en el aumento en servicios y productos.

En su conferencia mañanera, el mandatario federal comentó que el tema se trató esta mañana en su reunión con miembros del Gabinete.

Aclaró que no habrá aumento de ningún impuesto, sólo el ajuste inflacionario, por lo que tampoco se esperan los llamados "gasolinazos".

"No hay aumento de impuestos, lo que hay es un ajuste de acuerdo a la inflación. Si la inflación es del 3 por ciento eso es lo que se debe de agregar en todo el año”.

"Mi sugerencia a Hacienda, hoy lo tratamos esto, es que para que no haya lo de siempre, el abuso de que aumentan los impuestos y aumentan los precios, incluso en una proporción mayor, porque aprovechan, no es nada más inflación, sino el doble o el triple, entonces para evitar ese efecto, podría no entrar en vigor, el primero de enero, el incremento inflacionario que se agrega en cada producto", indicó.

Tradición de sexenios anteriores

Insistió en que no tiene que haber impuestos, pero, indicó, sus adversarios se quedaron con la tradición de sexenios anteriores cuando había aumento de impuestos cada inicio de año.

"Nuestros adversarios se quedaron con el almanaque. ¿Recuerdan cómo era antes? Los gasolinazos, ellos quisieran que fuera así para decir 'ya ven como son iguales'. Andan muy nerviosos, no se serenan, no se tranquilizan, quisieran decir que no hay cambios, que somos los mismos, pero no, no somos los mismos, somos consecuentes”.

"Se dijo no va haber aumento en los impuestos, y no hay aumento, se dijo que no va haber gasolinazos, y no hay gasolinazos. No van aumentar los precios de los energéticos en términos reales, nunca por encima de la inflación. Tenemos palabra y los compromisos se cumplen, no es la demagogia del conservadurismo, y andan buscando cómo crear ambientes de descontento hacía nosotros", agregó.

