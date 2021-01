México: López Obrador no descarta ampliar concesiones para gasolineras

Claudia Guerrero

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque concesionarios han mostrado actitud de respeto con el precio de la gasolina, no está descartado ampliar el número de concesiones.

"Ya teníamos pensado también lo que íbamos a hacer si no se actuaba con rectitud, teníamos pensado ampliar el número de concesiones, nunca hemos descartado esa posibilidad".

"Si hay una gasolinera o gasolinería que está cobrando más de lo debido es posiblemente porque no haya otra, pero sí se tenía pensado, se tiene pensado, pero no veo que sea necesario, dar concesiones donde se pueda, donde no haya riesgos, pero ampliar la oferta para estimular la competencia", comentó el mandatario federal en la conferencia mañanera de este lunes.

Cuando comenzó el gobierno, afirmó López Obrador, temía que se enfrentarían muchos abusos a los consumidores en el precio de las gasolinas, que aún cuando se decidiera bajarlo o no aumentarlo, no podrían controlar fácilmente el precio por la actitud de los concesionarios.

"Afortunadamente ha habido de parte de los concesionarios una actitud de respeto. Este mecanismo nos ha ayudado mucho, el estar aquí transparentando quién es quién en los precios, pero quiero agradecerles a todos los concesionarios por estar actuando con rectitud, con legalidad, sin abusos", agregó.

TE PUEDE INTERESAR:

SEP: El regreso a la escuela será 'seguro, prudente y sin riesgos'

Pelosi amarra otro período como líder de la Cámara de Representantes en EEUU

Tendencia en redes: Captan a Gatell en playas de Oaxaca en plena pandemia