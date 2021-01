Ninel Conde confiesa que quiere tener un hijo más

Ciudad de México.- Para Ninel Conde estas fechas son muy importantes en su vida personal y pública, por ello, realizó una sesión de preguntas y respuestas con sus fans donde habló y respondió, de todo, hasta confesar que desea volver a convertirse en mamá.

La actriz y cantante primero desmintió que ahora mismo estuviera embarazada, pero a la pregunta directa de uno de su seguidores sobre si piensa tener otro hijo, Ninel compartió una frase en inglés en la que todo mundo daba por sentada su respuesta. "You know it!" (Tú lo sabes!), compartió.

También le preguntaron desde cuándo no ve al hijo que procreó con su ex pareja Giovanni Medina. Reconoció que sigue sin ver a su pequeño hijo, pero admitió que estaba "rodeada de mi familia y mi hija (Sofía Telch)".

Sobre Emmanuel, su hijo, confesó que aún no lo ve y que sin duda lo extrañar. Sobre su ex, Giovanni Medina, Ninel aseguró que oraba para no sentir odio por él.

"Cada respiro de mi vida. Pero sé que pronto Dios acomodará todo en su lugar. En su tiempo. Eso es la fe".

Su repentina relación y boda con Larry Ramos sigue causando polémica entre sus fans, por lo que los cuestionamientos sobre cómo surgió el romance, no se hicieron esperar.

Confesó que su ahora esposo Larry es mejor que ella 10 años, y que se conocieron de una forma inesperada, sin embargo, enfatizó, está muy enamorada y disfruta el inicio del 2021 junto a él.

Luego llegaron las preguntas sobre su estilizada figura, donde admitió que en estas fechas ha cometido algunos excesos, por lo que no sabía cuánto medía ahora su cintura.

