México: Novavax aplicará fase 3 de su vacuna contra Covid-19; un logro: cancillería

César Martínez

Ciudad de México.- La empresa Novavax anunció que aplicará la fase 3 de su vacuna contra el Covid-19 en México, donde espera reclutar 2 mil voluntarios en 7 puntos del país.

Mediante un comunicado fechado en Maryland, Estados Unidos, la empresa de biotecnología informó que el estudio buscará reclutar a voluntarios que pertenezcan a los grupos demográficos que han sido más afectados por el virus SARS-CoV-2, así como a los adultos mayores o con comorbilidades.

"Este ensayo es un paso crítico en la construcción de la cartera global de vacunas seguras y efectivas para proteger a la población mundial", dijo Stanley C. Erck, presidente y director ejecutivo de Novavax.

Novavax is proud to announce the start of PREVENT-19, our Phase 3 trial to assess efficacy, safety, and immunogenicity of our COVID-19 vaccine https://t.co/1wSkeHemwW