Nuevo confinamiento en CDMX y Edomex refleja fracaso en estrategia: PRD

Ciudad de México.- El nuevo confinamiento en la Ciudad de México y el Estado de México es la confirmación del fracaso del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para controlar la pandemia de Covid-19, afirmó la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña.

"Esto es consecuencia de una estrategia fallida que el presidente de la República se negó a rectificar a tiempo, a pesar del aumento sostenido de contagios y decesos en todo el País, particularmente en la Zona Metropolitana del Valle se México, que concentran la mayor población del país", apuntó.

Señaló que el gobierno cometió varios errores, desde la reducción del presupuesto a la salud, la irracional austeridad, los mensajes contradictorios e irresponsables del Presidente, hasta la equívoca implementación del Insabi.

En un supermercado de Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán, el aforo tuvo que limitarse debido a la demanda. (Agencia Reforma)

Además, recalcó, está la negativa a usar y recomendar el uso del cubrebrocas, la resistencia a atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de especialistas; y la negativa a establecer una coordinación más eficaz con los Gobiernos de los estados.

Todo ello, acusó, agravó de nueva cuenta la crisis sanitaria.

"En los hechos, en México no hubo una reducción sostenida del número de contagios y decesos, nunca salimos de la primera ola como en otros países, por lo que no descendió considerablemente la ocupación y a ello obedece que ahora los hospitales estén colapsados, no sólo en la CDMX y el Edomex, sino en prácticamente todo el País, porque sólo dos entidades están en verde, dos en amarillo y el resto en naranja o rojo", alertó la Diputada Federal por Jalisco.

"En su afán de simular que habíamos 'doblegado´ la pandemia, pese a las advertencias, el presidente de la República rompió prematuramente el primer confinamiento con el supuesto regreso a la nueva normalidad”

“Generó una falsa confianza en la población, y se dieron con ello las condiciones para un nuevo rebrote que ha colocado a México entre los diez países con el mayor número de fallecimientos y contagios por Coronavirus", reclamó Juárez en un comunicado.

Prevén graves daños por cierres de negocios en CDMX y Edomex

Señaló que, desafortunadamente, el costo lo están pagando miles de mexicanas y mexicanos.

Citó que las historias que se viven todos los días en los hospitales son desgarradoras, que hay personas que están muriendo en sus casas o en la calle en la búsqueda de un hospital o porque son rechazados de alguno ante la saturación.

También mencionó que hay familias completas contagiadas, en las que, incluso, varios integrantes han muerto ante la falta de atención oportuna.

"Tenemos que disminuir la actividad, disminuir la movilidad, son las actividades esenciales las que quedarán realmente activas", señaló Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX. (Agencia Reforma)

"Otra de las consecuencias es que el cierre de actividades en la Ciudad de México y el Estado de México, dos de las entidades con mayor actividad económica, provocará otra ola de despidos de trabajadores y seguramente miles de empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas, que apenas se estaban recuperando, ya no abrirán de manera definitiva", indicó la Coordinadora perredista

Mencionó que la Coparmex ya habla de que al menos en la capital del País cerca de 10 mil establecimientos no podrán sobrevivir a este nuevo confinamiento de 23 días, con lo que sumarán 49 mil en total desde que inició la pandemia.

La diputada del PRD insistió en que se apruebe de forma urgente el Ingreso Mínimo Vital y apoyos para pequeños negocios, muchos de ellos familiares, como tienditas, restaurantes, papelerías, tintorerías, taxistas, carnicerías, entre muchos otros que se verán afectados por el cierre o la disminución de ventas por el confinamiento.

"El presidente de la República debe entender que esta situación es insostenible. Hay que cambiar las acciones para enfrentar la pandemia, primero para reducir los contagios y decesos, y segundo para ayudar a los miles de desempleados y evitar la quiebra de miles de establecimientos", argumentó.

"Ya no hay lugar para la soberbia, eludir la realidad ni para el cálculo político. Andrés Manuel debe entender que se trata de salvar vidas y empleos y ayudar a las familias que se encuentran en una situación económica sumamente crítica"

