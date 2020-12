Países de la Unión Europea dan luz verde al acuerdo comercial con Reino Unido

Londres.- Los países miembros de la Unión Europea aprobaron el lunes de forma unánime el acuerdo comercial post-Brexit con Reino Unido, un requisito indispensable para que el trato entre en vigor el día de Año Nuevo.

Alemania, que ocupa la presidencia de la UE, dijo que la decisión se produjo durante una reunión con los embajadores del bloque para evaluar el acuerdo logrado en la víspera de Navidad.

“Luz verde”, dijo Sebastian Fischer, portavoz de Alemania. “Los embajadores han aprobado unánimemente la aplicación provisional del Acuerdo de Comercio y Cooperación de la UE y Gran Bretaña a partir del 1 de enero de 2021”.

‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021.



👉 Next step: Final adoption by use of written procedure. Deadline: Tomorrow, 15.00 hours. #TCA #COREPER 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/k76Iei9xm0