Papa Francisco critica a quienes se van de vacaciones pese a Covid-19

Vaticano.- El Papa Francisco lanzó hoy duras críticas a las personas que se han ido de vacaciones sin respetar las restricciones impuestas por los gobiernos para contener la pandemia del Covid-19 y señaló que deben ser más conscientes del sufrimiento de los demás.

El santo padre hizo estas reflexiones momentos después de rezar el Ángelus en la biblioteca del Palacio apostólico del Vaticano.

Durante su reflexión realizada este domingo, relató que recientemente leyó información periodística que explicaba que había gente que estaba incumpliendo las medidas impuestas por el gobierno de su país para disfrutar de sus vacaciones en otros lugares.

