EEUU: Activan despliegue de la Guardia Nacional por disturbios en el Capitolio

Washington.- Alrededor de mil 100 efectivos de la Guardia Nacional serán desplegados en Washington D.C. ante la jornada de violencia en la que una multitud de seguidores del Presidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio.

La Casa Blanca informó que tanto este cuerpo como la Policía Federal estaban en camino al Capitolio para terminar con su ocupación de parte de simpatizantes del mandatario saliente.

Por su parte, el Gobernador de Virginia, Ralph Northman, informó que enviará 200 policías estatales y miembros de la Guardia Nacional de su estado a Washington.

Ante la ola de disturbios, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, solicitó el despliegue de la Guardia Nacional para desalojar el Capitolio y restaurar la seguridad, dijo un alto asesor demócrata.

Y es que una multitud de manifestantes convocados por el presidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio donde el Congreso sesionaba para ratificar el triunfo de Joe Biden.

Nacny Pelosi, el vicepresidente Mike Pence y el resto de los legisladores fueron evacuados de sus respectivas cámaras y la sesión fue suspendida.

Un funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato dijo a The Washington Post que el despliegue de tropas ya estaba teniendo lugar.

El presidente estadounidense Donald Trump, llamó a la calma a los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio estadounidense mientras el Congreso debatía la certificación de los resultados presidenciales a favor de Joe Biden.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!