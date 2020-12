Personal de salud acusa favoritismo en aplicación de vacuna contra Covid-19

Eduardo Alfredo Perez Ruiz

MÉXICO.-Trabajadores de Salud que atienden casos de Covid-19 acusan que las primeras vacunas han sido entregadas mediante favoritismos y no para quienes combaten la epidemia en la primera línea.

Personal médico, de enfermería y paramédicos explicaron a Grupo Reforma que las inconformidades surgieron después de que detectaron que familiares y amigos de jefes de enfermería, directores y dirigentes sindicales eran elegidos para la vacunación.

En algunos casos, se dieron cuenta por las fotografías oficiales compartidas por autoridades y por los mismos beneficiarios en redes sociales.

Una doctora que pidió omitir su nombre por temor a represalias explicó que ya se quejaron con sus superiores en la Secretaría de Salud local y pidieron ser incluidos, sin obtener respuesta favorable.

"Estamos muy indignados porque hay personas que nunca han estado en riesgo. No han atendido los casos Covid y a pesar de eso fueron ya vacunadas", dijo la doctora.

Otras enfermeras del IMSS y del ISSSTE explicaron que les sucedió algo similar.

"No nos han dicho nada de cómo va a estar, lo que sí es que los directivos ya fueron anotados y dicen que ellos serán los primeros, aunque son contadas las veces que se han acercado al área Covid", contó una de ellas.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, dijo que no había reportes oficiales, pero que hicieron de conocimiento a la Secretaría de Salud federal dichas quejas.

"Quien tiene que ser vacunado primero antes que nadie son las personas que están al frente del Covid (...) No se vale saltarse, que haya ningún influyentismo ni mucho menos en este proceso", condenó Sheinbaum.

No influyentismo, dice la enfermera Oliva López

La mandataria afirmó que la Sedesa conforma un censo para evitar irregularidades.

Oliva López, dijo que no se contemplan sanciones para quienes envíen a personal que no esté en la primera línea.

Y explicó que en la red local se priorizará a personal que han tomado muestras, de terapia intensiva y urgencias.

"Un primer bloque, los de primerísima línea que son estos trabajadores que están día a día con pacientes Covid y que tienen un alto riesgo de contagio. Y un segundo momento el resto de trabajadores de la salud", dijo López.

"No influyentismo y no priorizar a personas que pueden estar, sí, son trabajadores de la salud, pueden tener cierto riesgo, pero no es el riesgo del que está de cara a la atención a pacientes", agregó.