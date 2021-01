Pescadores rescatan a hombre desnudo atrapado en aguas infestadas de cocodrilos

AUSTRALIA.- Dos pescadores rescataron a un fugitivo desnudo que encontraron en la rama de un árbol en el hábitat de los cocodrilos australianos.

Cam Faust dijo este miércoles que él y su compañero pescador Kev Joiner escucharon a Luke Voskresensky, de 40 años, gritar pidiendo ayuda el domingo mientras colocaban trampas para cangrejos desde su bote en manglares en las afueras de la ciudad norteña de Darwin.

Faust dijo que Voskresensky, que estaba cubierto de barro, cortes y picaduras de insectos, había explicado que había estado perdido durante cuatro días, había sobrevivido comiendo caracoles y había usado su ropa "para hacer pedazos en el camino".

Joiner dijo que los amigos dudaron antes de subir a bordo al sujeto desnudo.

