Por covid las Roscas de Reyes se hacen chiquitas

Ciudad de México.- Roscas más pequeñas que otros años esperan por los capitalinos, quienes acuden a panaderías de las colonias Roma, Condesa e Hipódromo.

Clientes y comerciantes dan cuenta de cómo, en el tamaño de este alimento tradicional, también se reflejan los efectos de la pandemia y su repunte.



"Ha cambiado mucho, antes teníamos un tamaño extra grande para 45 personas y ahora ya no lo estamos haciendo, ni lo vamos a hacer, justamente para no incentivar las reuniones masivas.



"Nosotros empezamos a vender hace dos días, pero hasta ahora sí te puedo decir que casi todos se llevan las roscas chicas, y por eso mismo a veces se ha retrasado un poco la producción y si no encuentran chicas se llevan medianas, casi nadie está llevando grandes", asegura Cabrera afuera de Pastelería Suiza, en la Roma.

Los clientes hacen fila respetando la sana distancia, casi todos entran con las manos vacías y salen con sus cajas rojas redondas donde llevan su rosca, y como observa Cabrera, la mayoría lleva chicas, y los menos: medianas.



"Vengo por una rosca chica para mi esposa y para mí", asegura Martín Rodríguez con la mano izquierda tapándose la frente del sol de mediodía.



Desde la fila, Martín espera para pasar a comprar su rosca, posterior a la toma de temperatura corporal y de recibir gel antibacterial.



"Sí nos reuníamos cada año, pues ya es una tradición de toda la vida. Éramos 12 personas o hasta más para partir la Rosca de Reyes y tener pretexto para volver a reunirnos en la Candelaria, con lo de los muñequitos, pero por la situación sólo lo haremos mi esposa y yo", explica Martín.



A lado, la cafetería y panadería La Balance surte roscas individuales, chicas, medianas y grandes.



"Las individuales son las que han tenido más éxito este año", reconoce Gerardo desde el mostrador.

Pastelería española guardará 10,000 mil euros en una de sus roscas de reyes

Reyes Magos: Llega “Baby Yoda” a la rosca de reyes

¡Llegó el día! A comer Rosca y convivir con la familia