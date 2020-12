Por saturación de hospitales, compran tanques de oxígeno para familiares

Ciudad de México.- En medio del repunte de casos de Covid-19, familiares de pacientes buscan comprar tanques de oxígeno para continuar atendiendo a los pacientes que tienen en casa.

"Lo sacamos del hospital, como un acuerdo de la familia, y las atenciones se las estamos dando nosotros. Salió hace dos días del hospital y desde entonces, lo tengo con oxígeno. Primero compré un tanque, pero no fue suficiente", dijo Óscar García, quien cuida a su padre de 54 años.



Ya sea porque no alcanzaron lugar en hospitales o porque decidieron dejar la hospitalización, muchos pacientes reciben atención médica por parte de familiares.



"Lo tenemos aislado y para llevarle de comer o checarlo tenemos un traje de esos que usan los doctores; además, mascarilla, guantes y cubrebocas. Lo atendemos entre mi mamá, mi hermana y yo. Yo resulté positivo hace cinco semanas.

"Estuve en cuarentena y sólo me dio temperatura por tres noches", agregó García.



Con un 75 por ciento de ocupación hospitalaria, algunas personas han tenido que dar un recorrido por toda la Ciudad para encontrar disponibilidad de oxígeno. Óscar dijo que ya había visitado dos locales antes de encontrar un negocio abastecido.



"Tengo dos tanques y los uso para mi marido, quien tiene insuficiencia respiratoria. Es consecuencia del problema del Covid, pero afortunadamente se encuentra en casa, gracias a Dios", comentó Claudia Pérez.



Los asistentes esperan entre media hora y hora y media para comprar o recargar sus tanques de oxígeno. Los precios se ubican en los 3 mil 600 por el equipo completo o 120 pesos para el relleno.



"Es por una urgencia de una persona, para un paciente. Compré dos, el paciente está delicado y es para reactivar su respiración, es el único recurso que queda para sanar a la persona", dijo Enrique Sánchez, quien acudió a comprar un tanque

Subió la demanda pero no hay escasez: Sheinbaum

Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró no hay falta de tanques de oxígeno ante el incremento de hospitalizados.

Añadió que el gobierno capitalino evalúa la posibilidad de contratar el servicio para los pacientes con Covid-19 que permanecen bajo tratamiento en sus domicilios.

En videoconferencia de prensa, Sheinbaum Pardo reconoció que sí hay mayor demanda de tanques de oxígeno, pero aseveró que el abasto está garantizado por ser la Zona Metropolitana del Valle de México.

"Que no haya pánico, no haya problema porque lo estamos resolviendo", pidió.

"No hay escasez, solamente subió mucho la demanda y las empresas están ajustando su oferta y estamos viendo de qué manera se pueden brindar desde los propios hospitales de la Ciudad.

El IMSS ya tiene este servicio desde hace tiempo y estamos viendo para que la Ciudad también lo pueda tener para las personas que no requieran hospitalización, pero con un tanque puedan resolver el momento difícil de la enfermedad. No tiene que haber una alarma de que no va haber tanques de oxígeno", reiteró.

(Con información de Reforma y El Universal).

