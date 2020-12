Reyli Barba le saca "jugo" al confinamiento y graba más de 100 canciones

MÉXICO.- Para Reyli Barba este tiempo de pandemia en que se detuvo el tiempo en la Industria del espectáculo ha sido para trabajar más que nunca, el cantante comenta que ha grabado más de 100 tracks para que, cuando todo mejore regrese con todo a la escena musical.

El intérprete de éxitos como "Amor del bueno", "Desde que llegaste", entre muchos más, señala que es un buen momento para aprender y rectificar los errores para que todos puedan ser mejores personas, antes de sentirse derrotados por la difícil situación que se vive.

"El Universo cada vez que pide detenerte yo creo que hay algo que estamos haciendo que podemos hacerlo mejor. No lo estamos haciendo mal, no hay que flagelarnos, pero de que lo podemos hacer mejor, eso es cierto, y yo siempre he crecido que, desde que medito y trabajo en mi interior, toda contención es valiosa. Nosotros en vez de tirarnos al piso, debemos elevar la mirada y nos ponernos a escudriñar en nosotros, quienes somos y en donde estamos en la vida y en los tiempos y aquí vamos haciendo lo que es nuestra misión", expresa.