Ricardo Muñoz aclara cómo recibió la vacuna: “No fueron palancas; fue suerte”

Ciudad de México.-Ante la controversia generada por sus comentarios en Twitter en torno a "las palancas" que supuestamente usó para ser vacunado contra el Covid-19, Ricky Muñoz, vocalista de Intocable, aseguró que se equivocó y que las cosas no sucedieron así.

El intérprete aclaró a través de un video compartido esta tarde en sus redes sociales que no fueron palancas, que más bien fue suerte y que se equivocó al bromear al respecto.

"Quiero hablar sobre el tema delicado que ha estado en redes. Primeramente, una: no fueron por palancas. Yo creo que ahí sí me equivoqué en decir cosas pensando que, porque es Twitter, no es periódico o un periodista serio..."

Después contó que la vacuna fue un sobrante del cargamento, lo que le permitió obtener la primera dosis de la vacuna en Texas.

"Una: fue en Estados Unidos, no en México. La segunda: Yo no le quité el lugar a nadie", aclaró.

El nacido en Zapata, Texas, explicó además que una vez salido de refrigeración este medicamento, se cuenta con cierto tiempo para ser usado, por lo que no se puede enviar a otras regiones.