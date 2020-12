Salinas a Berman: Dejó TV Azteca "por su pésimo rating y por su gusto"

Ciudad de México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego señaló que en TV Azteca "todo el empleado que se quiera ir, está en su libertad de hacerlo", luego de que la escritora Sabina Berman escribiera en una columna su experiencia al trabajar en la televisora del Ajusco.

Este domingo, Sabina Berman escribió en su columna de EL UNIVERSAL su sentir cuando trabajó en la televisora.

Señaló que Ricardo Salinas le pidió que le contara cómo se sentía cuando era su "esclava", y señaló que lamentaba decepcionarlo, pero nunca se sintió así.

@sabinaberman contésteme pues!!!, ya me está dando sueño y todavía no me ha dicho cómo se sentía cuando era mi esclava en @adn40