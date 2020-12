Secretario de justicia de EEUU “rompe relaciones” con el presidente Trump

Washington.- En una ruptura con el presidente Donald Trump, el secretario de Justicia saliente William Barr declaró el lunes que “no veo razón alguna” para designar a un fiscal especial para investigar denuncias de fraude electoral o los manejos financieros del hijo del presidente electo Joe Biden.

En su última conferencia de prensa, Barr también rompió con Trump al reforzar que funcionarios federales creen que Rusia está tras la operación de ciberespionaje contra el gobierno estadounidense. Trump había insinuado sin evidencia que China podría ser responsable.

Barr dijo que la investigación de los manejos financieros de Hunter Biden “se está llevando a cabo de manera responsable y profesional”.

“No veo razón alguna para designar a un fiscal especial y no tengo planes de hacerlo antes de abandonar el cargo”, aseveró.

