Sentencian a periodista que narró los inicios del Covid-19 en Wuhan

China.- Un tribunal chino condenó el lunes a la ex abogada Zhang Zhan que informó sobre la etapa inicial del brote de coronavirus a cuatro años de prisión por cargos de "buscar peleas y provocar problemas", dijo uno de sus abogados.

Zhang, periodista de Shanghai, fue sentenciada por informar sobre el brote inicial de coronavirus en Wuhan, China.

Activistas exigen la liberación de Zhang, así como de los 12 activistas de Hong Kong detenidos en el mar por las autoridades chinas.

De acuerdo con el periódico español El País el delito por el cual condenaron a la comunicadora es de definición legal ambigua y empleado a menudo por las autoridades contra la disidencia.

Zhang es lo que en China se conoce como periodista ciudadana, es decir, que informa a través de redes sociales sin estar empleada por un medio de comunicación.

La información difundida por esta exabogada fue de las pocas, de carácter independiente, que narró los primeros días del virus desde su epicentro original, la ciudad de Wuhan, adonde acudió en febrero.

Allí contó el acoso contra los familiares de las víctimas que reclamaban una investigación, así como las detenciones de otros reporteros independientes. “El Gobierno ha gestionado esta ciudad por medio de intimidación y amenazas... Esa es la auténtica tragedia de este país”, se lamentaba en el último de sus vídeos desde Wuhan, destaca El País.

Tras darse a conocer la sentencia, activistas prodemocracia salieron calle con carteles con la foto de Zhan y protestaron frente a la oficina de enlace del gobierno central chino, en Hong Kong.

