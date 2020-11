8 sitios donde puedes ver películas gratis ¡sin infringir la ley!

Para que te des una idea: Los directivos de Cinépolis y Cinemex calculan que la industria cinematográfica en México ha perdido 10 mil millones de pesos por la pandemia. Una dura realidad para miles de familias que viven del cine. Pero a este catastrófico escenario económico hace falta sumarle los daños ocasionados por las películas online gratis que se pueden descargar de páginas que promueven la piratería.

Un estudio de la firma Sandvine, titulado “Global Internet Phenomena Report COVID-19 Spotlight”, encontró que las plataformas con más éxito durante el confinamiento no fueron necesariamente Netflix y Youtube. Sobre ellas triunfaron los sitios de descargas de torrents, a través de los cuales se comparte música y video sin pagar ni respetar los derechos de autor.

Quedarse en casa, por tanto, y bajar títulos pirata ha contribuido a lanzar al desempleo a más y más maquillistas, vestuaristas, escenógrafos, escritores, vendedores de palomitas, cajeros, choferes, personal de limpieza, etc. Personas que, a diferencia de los grandes actores, productores y ejecutivos, “viven al día” como cualquier otro trabajador.

Sin embargo, en este artículo te decimos cómo consumir contenido original y en tendencia sin contribuir al desempleo y la desesperanza. ¡Sí se puede!

¿Cómo puedo ver películas gratis por Netflix?

La popular plataforma de streaming cuenta con una opción de títulos y series gratuitas para todas las edades. Para ello, el registro o inicio de sesión es opcional. La compañía californiana fundada en 1997 pone a disposición de los internautas una selección que va cambiando con el tiempo, pero siempre con producciones originales y nuevas a fin de que todos conozcan la calidad de su servicio. Este mes de noviembre, por ejemplo, puedes ver sin costo en tu computadora:

Stranger Things

Misterio A Bordo

Elite

Jefe en Pañales

De Vuelta a los Negocios

Bird Box: A Ciegas

Así nos ven

El Amor es Ciego

Los Dos Papas

Nuestro Planeta

Grace and Franke

Para comenzar a verlas, haz click aquí.

¿Qué películas se pueden ver en YouTube?

En esta plataforma, miles de usuarios han puesto a disposición de los internautas cientos de peliculas online gratis. Aunque tienes que saber que mes con mes estos audiovisuales son dados de baja por los administradores de la compañía que dirige Susan Wojcicki por, precisamente, burlarse del trabajo intelectual de millones de personas alrededor del mundo.

Pocos saben, empero, que existe YouTube Originals: un extraordinario catálogo de series, películas y eventos creados por Google. Si bien los usuarios premium tienen beneficios extras, no estás obligado a serlo para consumir los contenidos con algunos comerciales y sobre un calendario. Actualmente, lo más destacado que puedes encontrar ahí es:

Aislados: Un documental en Cuarentena , presentado por Juanpa Zurita y Luisito Comunica

, presentado por Juanpa Zurita y Luisito Comunica Maluma, lo que era, lo que soy, lo que seré , presentado por el colombiano

, presentado por el colombiano Museo , película protagonizada por Gael García y nominada a Mejor Guión en Berlín 2018

, película protagonizada por Gael García y nominada a Mejor Guión en Berlín 2018 Trapped: La Fianza en Estados Unidos , un documental sobre las personas encarceladas por no poder pagar una fianza en Estados Unidos.

, un documental sobre las personas encarceladas por no poder pagar una fianza en Estados Unidos. Justin Bieber: Next Chapter , un documental presentado por la estrella pop

, un documental presentado por la estrella pop Together We Rise, un documental en cuatro episodios sobre el nacimiento de Grime Daily, la plataforma de grime y del rap que cambió la historia de la música

Mira este catálogo haciendo clic aquí.

¿Donde ver películas gratis?

Existen otras opciones legales para evitar los torrents y la piratería. Aquí te decimos cuales están disponibles en México.

Pluto TV

Esta compañía ofrece un amplio catálogo de producciones on demand de manera legal y sin pagar un solo peso. Eso sí: no vas a encontrar títulos que aún no se han estrenado en las salas de cine como en las plataformas de piratería, pero encontrarás cientos de horas de entretenimiento tanto de películas y series relevantes como de cine raro y de otros países. Además, podrás sintonizar televisión en vivo en español. En su cartelera destacan historias como:

El Proyecto Supermente

Detectives de la Mente

Scream 4

Michael Jackson: That’s It

Titanic II

Masacre en Texas

Soldado Universal: La Última Batalla

Area 51

Rambo: To Hell and Back

Además, Pluto TV incluye contenidos para niños, bienestar, series populares de MTV, fútbol, lucha libre, box y reality shows como Master Chef, Ninja Warrior y Fear Factor.

Para entrar y comenzar a ver contenido sin pagar un solo peso, ingresa aquí.

Vudu

Por si no lo sabías, este es un servicio que nació en 2007. En 2010 fue comprado por Walmart y recién en febrero de 2020 fue adquirido por Fandango Media, subsidiaria de NBCUniversal. No tiene los estrenos del cine, pero sí te ofrece más de 100 películas para disfrutar en casa y el listado se actualiza periódicamente.

Actualmente, puedes disfrutar historias como:

Sin City

The Boondock Saints

The Wabe

After Dark

Dracula

The Mummy: Reborn

Unsolved Misteries

Hells Kitchen

Mr. Bean

Tarzan

Haz clic aquí para ver más.

Plex

Esta página es un oasis de contenidos originales variados que, de manera gratuita, resuelve las necesidades de entretenimiento de chicos y grandes. Plex funciona como un servidor que organiza los videos, audios y fotos de miles de usuarios en el mundo, pero ahora los pone a disposición del público de manera legal. De hecho, en agosto de 2019, esta compañía firmó un acuerdo con Warner Bros Domestic Television Distribution para transmitir los contenidos de este gigante sin infringir la ley, financiando la distribución con cortes publicitarios.

Entra a este sitio, tocando aquí.

Internet Archive

El cine clásico lo vas a encontrar aquí: desde el cine mudo hasta los grandes maestros de la cinematografía del 1900. Ello es posible gracias a que todas las producciones exhibidas en ese portal ya son de dominio publico. Entre lo más visto destaca:

El Festival de Charlie Chaplin

His Girl Friday

Utopía

Mr. Robinson Crusoe

Frankenstein

The Little Shop Of Horrors

Mark of Zorro

Para explorar este catálogo de joyas y rarezas fílmicas, entra aquí.

Descargar películas piratas gratis afecta a millones de familias

En Sipse.com te invitamos a aprovechar los periodos de prueba gratis de Amazon y HBO Go para que descubras que el valor de invertir en entretenimiento de calidad, superior a descargar peliculas pirata gratis.

Amazon ofrece hoy 30 días de prueba gratis a los interesados en conocer su plataforma. Si no te convence, el día 29 puedes cancelar tu prueba y no se te cobrará un sólo centavo. Para conseguir esto, oprime aquí.

En tanto, HBO Go tiene una oferta similar pero por 7 días. Esta es también una oportunidad para conocer su catálogo y beneficios.

Lo importante de todas estas opciones es que contribuyes a que los trabajadores mexicanos en la industria del cine vean reactivadas sus fuentes de empleo y que los creadores de historias originales reciban condiciones laborales dignas.