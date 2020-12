Soul, una reflexión de Disney sobre el sentido de la vida

Edgardo Reséndiz

Monterrey.- Soul es una extraordinaria pieza de entretenimiento, un prodigio tecnológico y una profunda reflexión acerca del sentido de la vida.

Su premisa puede sonar sencilla a simple vista, pero en realidad lidia con complejos temas de índole metafísica que plantean interrogantes que permanecerán en la mente de la audiencia mucho después de que la proyección ha terminado.

La historia escrita por los directores Peter Docter y Kemp Powers en colaboración con Mike Jones cuentan el encuentro de dos almas, una que no quiere morir y otra que no quiere vivir, a través de la travesía de un maestro de música, amante del jazz, a través del intangible reino de lo espiritual.

Así como Coco exploró los conceptos de la vida y la muerte en México, Soul hace lo propio con la cultura afroamericana, desde cuya perspectiva se narra la trama.

