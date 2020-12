Tigres y Ferreti ya suman 10 trofeos juntos en 10 años

Ciudad de México- El campeonato en la Liga de Campeones de la Concacaf fue el décimo trofeo que alzaron los felinos en esta década, bajo la dirección técnica del brasileño Ricardo Ferreti.

"Un título que hoy logramos y que habíamos intentado pero sin éxito. Con esto, llegaron críticas y situaciones no agradables, y hoy el equipo cumple, le ganamos a un buen rival", comentó Ferretti, tras vencer ayer 2-1 al LAFC en la final de la Concachampions, disputado en Orlando.

En esta mencionada colección, se encuentran cinco títulos de Liga MX, una Copa MX, tres Campeón de Campeones y este de la confederación.

Sobre estos éxitos, Ferretti destacó el respaldo que ha recibido por parte de la directiva regiomontana, que ha confiado en su timonel en estos 10 años.

"Me llevo el apoyo incondicional de la directiva, con la capacidad y la entrega cuando las cosas no habían salido bien. También, a este grupo de jugadores de mucha capacidad y de grandes seres humanos. Juntos trabajamos a beneficio de la institución y de la afición. Me siento muy orgulloso de estos éxitos".

Ahora, en dos meses, a los Tigres se les viene el Mundial de Clubes, una prueba más para "El Tuca" y compañía.

Con tantos de Hugo Ayala y André Pierre Gignac, Tigres remontó el martes y venció 2-1 a Los Ángeles FC para coronarse en la Liga de Campeones de la Concacaf, extendiendo el dominio mexicano en el certamen.

El delantero uruguayo Diego Rossi puso al frente a los estadounidenses a los 60 minutos, pero el zaguero Ayala niveló a los 72 y el delantero francés Gignac concretó el tanto del triunfo a los 83.

Gignac llegó a seis goles en el actual torneo y a 13 de por vida en la Concacaf.

La final se disputó en Orlando, donde se concentró la reanudación del torneo, interrumpido en marzo por la pandemia del nuevo coronavirus.

Tigres logró resolver una asignatura pendiente: la de coronarse en un torneo internacional. Había perdido las finales de la Concacaf en 2015-16, 2016-17 y 2019, además de la Copa Libertadores del 2015 ante River Plate.

“¡Por fin! Lo intentamos varias veces, la perdimos tres veces casi seguidas y creo que es merecido para la institución, para los jugadores que llegaron hace cinco años y hoy por fin se logra un título internacional. Yo siempre quise ganarla”, manifestó Gignac en declaraciones a la televisión.

(Con información de El Universal y Associated Press)