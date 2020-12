Tras alzas en 5 meses seguidos, las exportaciones caen 1.85% en noviembre

Ciudad de México.- Después de cinco incrementos en fila a tasa mensual, las exportaciones mexicanas descendieron 1.85 por ciento durante noviembre, al tiempo que las importaciones subieron 5.95 por ciento, muestran cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Previo al comportamiento positivo de las de las ventas del país la exterior de junio a octubre de 2020, el indicador había registrado cuatro meses con variaciones negativas consecutivas, destacando su declive histórico de 36.88 por ciento en abril pasado frente al Covid-19.



El retorno de los resultados desfavorables del sector exportador en noviembre tuvo que ver con el retroceso de las ventas no petroleras de 2.40 por ciento, el cual no fue posible compensar con el avance de 14.33 por ciento en los bienes petroleros.



Todos los grandes sectores de las mercancías no petroleras mostraron variaciones en contra durante noviembre pasado, liderados por las extractivas con una reducción de 14.61 por ciento, lo que contrasta con su aumento de 53.57 por ciento en el mes inmediato anterior.

Por segunda ocasión al hilo, durante noviembre, las ventas al exterior de bienes agropecuarios disminuyeron 4.71 por ciento.



Las exportaciones manufactureras -que representan 90.14 por ciento del total- retrocedieron 1.99 por ciento, tras cinco meses con alzas, debido principalmente a la caída de la parte automotriz de 8.11 por ciento.



Así, en el penúltimo mes del presente año, el monto total exportado por México fue de 38 mil 732 millones de dólares, mientras las importaciones sumaron 34 mil 980 millones, una combinación que dio como resultado un superávit comercial por 3 mil 752 millones, una cifra que significó un 41.79 por ciento menor al registro de octubre.



Al interior de las importaciones sobresalen las de bienes de uso intermedio, al aportar 79.91 por ciento del total en noviembre, seguidas por las de bienes de consumo, con 11.71 por ciento, y las de bienes de capital, con 8.38 por ciento.



Los números del Instituto revelan que en el mes de referencia, las compras al exterior o importaciones de bienes de consumo crecieron 17.66 por ciento con relación a octubre pasado, las de bienes de uso intermedio 4.81 por ciento y las de bienes de capital 2.32 por ciento.



Al considerar datos ajustados por estacionalidad, durante noviembre de 2020, las exportaciones totales se acrecentaron 3.57 por ciento respecto al mismo mes del año pasado y así llegaron a dos meses con alzas a tasa anual.



Por el contrario, las importaciones totales vieron una merma de 3.31 por ciento anual en noviembre, de modo que prolongaron a 17 meses su comportamiento negativo.

Productores de aguacate ven un impulso de ventas con Joe Biden como presidente

Reportan aumento de 0.93% en exportaciones de México durante septiembre: Inegi

México exporta cárteles del narcotráfico a Colombia