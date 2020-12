Donald Trump culpa a China y no a Rusia de los ataques cibernéticos en EEUU

Washington.- En contradicción con su propio secretario de Estado y otros altos funcionarios, el presidente Donald Trump sugirió el sábado sin evidencias que China —y no Rusia— podría estar detrás del reciente ciberataque masivo contra Estados Unidos y trató de minimizar su impacto.

En sus primeros comentarios sobre la intrusión, Trump se burló del enfoque en el Kremlin y restó importancia al ataque, días después que la agencia de ciberseguridad de Estados Unidos advirtió que representa un riesgo “grave” para el gobierno y las redes privadas.

“El Cyber Hack es mucho mayor en los medios de las noticias falsas que en la realidad. Me han informado completamente y todo está bien bajo control”, tuiteó Trump. También afirmó sin fundamentos que los medios están “petrificados” al “discutir la posibilidad de que pueda ser China (¡puede que sea!)”.

....discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo