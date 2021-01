EU: Trump reconoce su derrota; líder demócrata pide su destitución

Washigton.- El líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, llamó el jueves al gabinete del presidente Donald Trump a que lo destituya del cargo, luego del violento asalto del miércoles al Capitolio por parte de los partidarios del mandatario saliente.

En un comunicado, Schumer dijo que el ataque al Capitolio “fue una insurrección contra Estados Unidos, incitada por el presidente”.

“Este presidente no debería ocupar el cargo ni un día más”, añadió.

What happened at the U.S. Capitol yesterday was an insurrection against the United States, incited by President Trump.



This president must not hold office one day longer.