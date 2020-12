En vísperas de Navidad, auto servicios suspenden venta de juguetes

Ciudad de México.- Las tiendas Walmart y Chedraui suspendieron a partir de este martes la venta de ropa, calzado, juguetes y muebles, por una supuesta disposición oficial.

En un recorrido por las sucursales de Walmart Tepeyac, Buenavista y Universidad, se pudo constatar el aislamiento de las áreas de productos que no se comercializarán durante un periodo de dos semanas.



"Estimada clientela, por disposición oficial la venta de ropa, calzado y muebles, quedará suspendida a partir del 22 de diciembre del 2020, reanudando su venta el día 11 de enero del 2021 a partir de las 07:00 am", explica uno de los carteles pegados en las cintas que prohíben el acceso.



Según testimonios de empleados de la cadena, cerraron las áreas mencionadas debido a que son artículos no esenciales.

Es el mismo caso de la sucursal de Chedraui Universidad, la cual cerró con cintas el acceso a estos productos.



Sin embargo, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México BIS publicada, el viernes 18 de diciembre, donde se detallan las actividades esenciales en la entidad por la emergencia sanitaria por Covid-19, los mercados, supermercados y tiendas de autoservicio están marcados como tales.



Dentro de su operatividad no se prohíbe la comercialización de ropa, calzado, muebles o juguetes, tal como estas dos cadenas lo están implementando.



En la sucursal Universidad de la cadena Soriana se opera con normalidad.

'Hay un riesgo financiero muy fuerte'

Para el caso de los juguetes vendidos en supermercados, pudo haber una confusión de interpretación, debido a que se venden dentro del mismo establecimiento que los alimentos, comentó el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju), Miguel Ángel Martín.



Martín dijo que el cierre de la venta de juguetes en esta época decembrinas tendría un gran impacto en esta industria, pues en el mes de diciembre y hasta el 6 de enero se concentra el 60 por ciento de las ventas totales de todo el año, por lo que se tiene el riesgo de que muchas empresas puedan desaparecer, sobre todo las Pymes, además de que habría pérdida de empleos.



"Sabemos que hay un riesgo financiero muy fuerte de que muchas (empresas) puedan no salir (de mercado) si esto continua.



"Tenemos tres días muy importantes que son el 24 de diciembre, 31 de diciembre y el 5 de enero que son en los que se da la mayoría de la venta, esperemos que se pueda resolver", detalló.



Por tal motivo solicitaron una reunión con la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para hacer una exposición de motivos de ambas partes para que pueda fluir la venta de juguetes.

Por ejemplo, que en los supermercados se pueda acceder una persona por familia, con las medidas necesarias y en horarios cortos.



"Desde luego lo primero que nada es el respeto a estas medidas, la salud a nuestros consumidores, eso no está a discusión, es el primer tema en el que nosotros estamos totalmente de acuerdo.



"Como segundo punto lo que estamos viendo es cuáles son las oportunidades que podría haber para poder trabajar, ya que de esto depende una gran industria que básicamente con este cierre se podría entrar en un tema de quiebre y muerte de empresas", resaltó.



Destacó que, dadas las circunstancias del color del semáforo, sólo alrededor del 18 por ciento de las ventas decembrinas se podrían hacer vía internet.

