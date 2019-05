Miguel, el coleccionista de “muñequitos”

En la memoria colectiva de los pueblos se guardan hechos y mitos que algunos citadinos pueden calificar como tonterías, pero que constituyen una parte fundamental del ser popular y sobre todo son medios para regular el comportamiento social.

Pero efectivamente las historias que comento han cambiado la forma de pensar de las personas que experimentaron estos hechos, que se pueden considerar fuera de la realidad.

En un pueblo sureño del estado vive Miguel, un comerciante próspero de ese lugar, que tenía una tienda grande de abarrotes y otros negocios relacionado con la producción de carnes que el mismo distribuía en varios pueblos del sureste, un hombre, además, trabajador y amigo de todos los pobladores, quien tenía especial afecto por Juan, un campesino con muchos saberes, quien visitaba la tienda de Miguel todas las tardes para platicar de las cosas relevantes de la comunidad.

Durante varias semanas, Juan había observado que Miguel había estado muy preocupado y estresado. Al preguntarle por qué, su amigo comerciante confiesa que las cuentas no le ajustaban, se estaba endeudando y por más que trabajaba no veía las ganancias de antes. Los problemitas se le complicaban cada día más y Miguel decía que ya no buscaba su esquina, “esto me está volviendo loco”.

Estos hombres tenían una larga amistad y confianza, por ello Juan le pregunta a Miguel: ¿has comprado más “muñequitos” últimamente? Miguel comenta que sí, que todas las reliquias mayas que los campesinos le vendían las guardaba en una caja fuerte.

Juan se dirige a Miguel con afecto y le explica: Mira Miguel, ¿cuántos años tienes comprando esas cosas que se encuentran en el monte? Lo que compras lo guardas en tu casa y sin saber cuáles fueron las razones por las que se elaboraron esos “muñecos” que trabajaron los j’menoob para curar o quitar males o hechizos de otras personas, o ke’xoob.

Esos males, se quedan en los objetos que guardas, y esas malas energías se concentran cambiando el bienestar de tu casa y tu familia. Yo te aconsejo que una tarde, antes que el sol se oculte, reúnas todos esos objetos, los metas en una bolsa y los lleves al cerro en el monte, en donde no pasa la gente, ya que al estar a la vista pueden recogerlos y les puede suceder lo que a ti te ha sucedido, y ahí te deshagas de ellos. Miguel, un poco contrariado y con pocas ganas de deshacerse de los objetos, finalmente toma la decisión de hacer lo que su amigo le había recomendado. Semanas después los problemas de Miguel se fueron resolviendo.