La razón es sin duda la mejor manera de llegar a la fe, es una importante vía cuando las dudas nos nublan el camino a Dios. Con esta duda, que me llevó a crecer en mi fe, inicié las investigaciones en el manto de la Virgen de Guadalupe hace unos tres años. Mis papás siempre me enseñaron que la Virgen está embarazada, pero, aunque mi corazón lo creía, mi cerebro dudaba y de la duda nacen las mejores cosas.

Cómo médico, mi vida se ha debido a los libros, a la ciencia, al método científico y empleando todo lo aprendido me formulé la premisa: si la Virgen de Guadalupe es una persona y no un dibujo, podría deducir por medio de fórmulas de medicina y antropometría si está o no embarazada. Así que, embarcado en los grandes misterios, comprobé que la Mujer de la Imagen cumple con todos los criterios de proporción anatómica pese a estar en un solo plano y con los criterios de proporción áurea y, apoyado de eso, sabiendo que se trata de una verdadera persona, pude localizar la edad gestacional, de 38 a 42 semanas de embarazo, prácticamente nueve meses. Pero la medicina también me permite conocer la posición del bebé y, con ello, el foco cardíaco, es decir, el lugar en donde podríamos, si fuese una paciente presente, escuchar el latido del bebé. Enorme fue mi sorpresa al notar que el foco cardíaco está justo por debajo de una flor de cuatro pétalos en el vestido de la Virgen, la única diferente a las demás. Resulta que, para los mexicas la flor de 4 pétalos era considerada como el nahuiollin, el sol en movimiento.

Hace unos años, mi abuelo Fernando Ojeda presentó una investigación en donde las flores del vestido coincidían en proporción con algunos volcanes y cerros de México. El cerro al que equivale la posición del nahuiollin es el cerro de la Estrella, lugar en donde se realizaba el Panquetzalitzli mexica, la fiesta al sol en movimiento, la fiesta del nacimiento de su dios Huitzilopochtli. Esta fiesta se realizaba justamente en el solsticio de invierno, que en la actualidad (calendario gregoriano) es entre el 21 y 22 de diciembre pero, en el calendario juliano, el que se empleaba en 1531, año de la aparición, se daba entre el 11 y 12 de diciembre.

La investigación culmina fenomenal, ya que se detecta la fecha probable de parto ¡12 de diciembre de 1531! Jesucristo nacería en tierras mexicanas, símbolo que ayudó a que 9 millones de indígenas se convirtieran al catolicismo. Además, obtuve la fecha probable de concepción, el 21 de marzo de 1531. Resultando así uno de los embarazos más bellos, iniciando con el solsticio de primavera y concluyendo con el de invierno.

María vino a México a dejarnos a su hijo, el templo que quería que sea construido no era para ella, era para que lo visitemos a Él.

