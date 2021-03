A raíz de que la pandemia avanza la información empieza a fluir por varias fuentes,en donde incluso las que parecen más oficiales pueden llegar a estar dañadas, tal como, en miopinión, ocurre con información brindada por el gobierno, pues desde un inicio falló diciendo que no usemos cubrebocas hasta hace un par de días con el Dr. López-Gatell declarando que sigue siendo contagioso aún después de terminada la enfermedad y sin presentar síntomas; según medios de información, lo han visto en la calle y sin mascarilla.

Dejando de lado los datos del gobierno mexicano, hablemos de la evidencia científica internacional que tiene más confiabilidad, ya que se presenta en artículos científicos. Llevemos esta información a la manera más amena posible de explicar, respondiendo seis preguntas que a diario mis pacientes me hacen.

1. ¿Debo hacerme una prueba si estuve en contacto con una persona con Covid? No, la prueba de PCR, la mejor que hay, detecta si está o no presente una partícula muy específica del virus, la cual usualmente no se aprecia tras un reciente contagio, sino hasta el tercer día de síntomas. No gastes tu dinero, aíslate 14 días y espera la aparición de sintomatología. Si eso ocurre, consulta al médico inmediatamente.

2. Después del contacto con una persona con Covid de la cual pienso que me he infectado, ¿cuándo empezaría a ser contagioso? Usualmente los síntomas inician entre el día cuatro y quince después del contacto y la contagiosidad comienza, por lo general, 48 horas antes de la aparición de síntomas.

3. ¿Debo medicarme y acudir a consulta? Al principio, el gobierno decía que no, pero ya sabemos que sí y que es importante llevar un seguimiento posterior a esa primera consulta. También sabemos que es importante medicarse con algo más que paracetamol y que el tratamiento depende del paciente.

4. ¿Cuándo se presenta el Covid grave? Todos los pacientes con coronavirus iniciarán la enfermedad de manera leve, por eso es fácil confundirla con un catarro. La gravedad se presenta en el periodo crítico entre los días 7 y 10, por eso es importante el seguimiento médico.

5. ¿Cuándo dejo de ser contagioso? Según actuales estudios, si el paciente ya no presenta síntomas entre los días 10 y 14, podemos decir que el virus ya no tiene fuerza de contagio y no es necesario hacerse de nuevo la prueba de Covid. La PCR para SARS COV 2 puede aparecer positiva hasta 60 días, aunque no estés contagiando. Otra manera de saberlo sería teniendo una prueba PCR negativa en un paciente con mejoría significativa después del día 14.

6. ¿Me puede volver a dar Covid? Sí, no todos generamos anticuerpos neutralizantes y, los que los generan, tendrán inmunidad por 3 meses. Existe únicamente una prueba para saber si generaste anticuerpos neutralizantes, se llama anti-spikes y no es la prueba común de anticuerpos que se hace en cualquier parte. La prueba de anticuerpos únicamente sirve para que sepas si te dio o no Covid.

Si aún continúas con dudas, recuerda que estoy para servirte al 9991086356, con citas a domicilio y por videollamada.