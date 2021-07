Pandemia evidencia aún más el abandono a adultos mayores en Yucartán

MÉRIDA, Yucatán.- La pandemia del coronavirus Covid-19 no solo se ha ensañado con los adultos mayores en cuanto a los contagios y muertes registradas en este grupo de edad sino también por el abandono de ancianos en hospitales , albergues e incluso algunos de los cuerpos de quiene fallecieron ni siquiera fueron “reclamados”, lo que, según especialistas en derechos humanos y relaciones familiares, es algo inaceptable.

“La sociedad tiene el deber de ser solidaria y proteger mejor a las personas mayores, ya que son altas las que sufren un riesgo desproporcionado de muerte a causa del Covid-19. Todos tenemos la obligación de protegerlas de esa amenaza ”, dijo Víctor Chan Martín, especialista en terapia familiar.

Agregó que las personas de la tercera edad son una población olvidada y solo los que lograron generar algún recurso, vía su empleo o empresa en su vida productiva, son los que pueden tener un ingreso mensual para sobrevivir.

“La gran mayoría no tiene una jubilación o pensión digna para su retiro y al no tener un ingreso para tener una buena calidad de vida comienzan a deteriorarse, en la salud, en la emoción y en lo vínculos sociales. Estas tres circunstancias son determinantes para ser feliz y, si un mayor de 65 años no las tiene adulto, su calidad no es buena, más si su familia lo abandona. Además, no solo han sido abandonados sino que muchos han sido despojados de su vivienda o del poco dinero que tuvieron, por eso muchos tiene que vivir de la mendicidad, salen a las calles a pedir dinero con todos los riesgos que eso implica ”, advirtió .

El director de Hogares Maná también aseguró que, anterioremente, la figura del adulto mayor era reconocida en el entorno familiar y social.

“Las últimas generaciones ya no miran a los abuelos como esa figura de autoridad, de respeto y honor. A nosotros nos tocó mirarlos como alguien digno pero las generaciones los años 90 en adelante, ya no miran a los abuelitos como esa persona digna y honorable, entonces en donde se genera este problema del abandono. Antes se les tomaba en cuenta para todas las actividades de la familia, ir al parque, al cine, a la playa, etcétera. Ahora ya no es así ”, aseveró.

Víctor Chan comentó que la soledad en este grupo poblacional es algo que les afecta mucho, y es un problema que se ha agudizado más con la pandemia.

“Imaginemos a personas de 70 años que viven solos: si se enferman de Covid-19, nadie los va a ver, sus hijos los abandonan; entonces caen en la depresión, problemas orgánicos y el suicidio. Por eso decimos que son una población olvidada ”, Dijo.

El psicoterapeuta familiar dijo que, si bien las leyes requeridas por el abandono de los adultos mayores, lo que se requiere es más responsabilidad y agradecimiento por parte de sus familiares.

“Más que la coacción de la autoridad, yo apelo mucho a la responsabilidad y agradecimiento porque mucho de lo que hoy soy, tuvo que ver con mis abuelos y mucho de los que serán mis hijos, tiene que ver son sus abuelos y mucho de los que sus hijos, tiene que ver conmigo como abuelo, en su momento. Entonces tenemos que regresar a ese lugar que tenían los abuelitos de honor: atención y respeto, porque sino comenzamos a perderlos. Los abuelitos se han convertido en una carga para muchos lo que no debiera ser porque mucho de los que hoy son sus hijos y nietos es gracias a ellos ”, puntualizó.

Sensibles ante la enfermedad

Recordó que este grupo etario también es uno de los más proclives a adquirir el coronavirus y requiere de cuidados o asistencia, además de que muchas viven en entornos de alto riesgo, como los albergues geriátricos, donde son abandonados por sus familiares que, en muchos casos , realizan el pago anual por su estancia y no van a visitarlos el resto del año.

En este sentido, manifestó preocupación especial por los ancianos que tienen padecimientos o condiciones subyacentes y por los que han sido excluidos de la sociedad y viven en la pobreza, con acceso limitado a los servicios de salud o en espacios de confinamiento como los albergues.

“La distancia física es vital, pero se deben hallar maneras creativas y seguras para incrementar las conexiones sociales. Las personas deben contar con herramientas para mantenerse en contacto vía internet, incluso aquellas que se encuentran en residencias geriátricas o en municipios alejados de la capital. Se ha evidenciado el desprecio de las sociedades por la vejez. Esto lo hemos visto en el lenguaje cruel y deshumanizado que circula muchas veces en las redes sociales ”, asevero Víctor Chan.

Por último indicó que si bien, las personas mayores se han hecho visibles por vulnerabilidad frente al Covid-19, no se han escuchado sus preocupaciones u opiniones. Al contrario, se ha evidenciado el desprecio a su condición.

“Son tiempos de unirse y apoyar. Todas las generaciones deben unirse para sortear esta crisis por el Covid-19, de manera solidaria ”, concluyó.

