Abordan las facetas de la Maternidad en México

Abordando el tema “Retos de la maternidad en México”, se realizó ayer el programa “Salvemos una Vida”, con la participación de Alejandra Yáñez Rubio, representante de “Conciencia y Derechos Humanos”.

En el programa que se transmitió por Facebook y radio, a través de la estación Amor 100.1, bajo la conducción de Esperanza Nieto, hablaron sobre el papel que juega la mujer, incluso como madre soltera, a pesar del reto que esto implica, destacando que los números muestran que, aún hoy en día, es alto el porcentaje de mujeres que decide ser madre.

Alejandra Yáñez comentó que en su experiencia de trabajo ha encontrado que hay mujeres a las que les gusta la maternidad y a otras no tanto, o bien, por alguna razón no han podido tener un hijo; pero quienes ya son madres ahora, después de la pandemia del Covid-19, enfrentan todavía más problemas.



Porque casi no existen guarderías y esto refleja un gran problema para aquellas que tienen que trabajar, pero tienen que ver con quien dejan al niño.

“El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en un último estudio, señaló que es necesario volver a las escuelas de tiempo completo, programa que se canceló y fue un gran perjuicio para las mamás que se la pasan trabajando, porque se han visto obligadas a buscar otras alternativas para dejar a sus hijos”, dijo.

Cabe mencionar que la maternidad no está siendo reconocida y se trata de un trabajo que debería respaldar el Gobierno, incluso considerar la necesidad de pagar un suelo básico universal para todas aquellas mujeres que se enfrentan con la maternidad solas, sin ningún tipo de ayuda.

Considera que los programas que existen actualmente en apoyo a la mujer deberían ser actualizados, porque les hacen falta indicadores que demuestren la situación real de las mujeres que no pueden trabajar por el hecho de atender el tema de educación o el crecimiento de los niños, como ocurre en otros países de primer mundo como Holanda, donde tienen ese apoyo para dedicarse a la educación de sus hijos.

Lo que enfrentan las mamás

La educación de los Niños se favorece cuando una madre le dedica el tiempo, crecen sanos, con valores, responsables, con el trabajo que consigan podrán incluso velar por la madre en la vejez, porque les nacerá la gratitud.

Por otra parte, la conductora, Esperanza Nieto mencionó que, en el país, lo que está pasando es que, muchas veces, muchas mamás que trabajan ni siquiera pueden contar con los permisos necesarios, por algún aviso de la escuela porque el niño se cayó y lo tiene que llevar al doctor o a urgencias, pero a ella no le dan permiso en el trabajo, por esta situación atraviesan muchas.

Alejandra Yáñez dio un ejemplo en la que un periodista de Yucatán, que se fue a vivir a Monterrey, tuvo una vecina que era madre soltera, pero que tenía que trabajar ocho horas, a veces que doblaba turno y, cuando llegaba a su casa, sólo veía a su hijo dormido.

“Entonces, cuando el niño creció y llegó a la etapa de adolescencia, todo lo hacía solo, llegaba solo, comía solo, entonces este adolescente encontró esa comunidad y compañía que le hacía falta en la calle, con la pandilla de la colonia y se convirtió en un delincuente, así, a esa edad, la madre no lo pudo controlar, lo quiso hacer, pero fue de muy tarde, y pasó que ese muchacho perdió la vida asesinado; esta mujer se volvió a enamorar y se embarazó, pero estaba repitiendo la misma historia, este hombre la dejó y ahora se enfrenta a la misma situación”.

Añadió que “los niños están creciendo solos, las mamás en la actualidad se enfrentan a muchos retos, el primero: es que tienen que aprender a pedir que haya políticas que les permitan ser mamás y ser trabajadoras a la vez, porque en la actualidad es muy difícil, hay mujeres que necesitan llevar el pan a su casa, y en el trabajo no les dan los permisos que requieren sus hijos”.

“Tienen que enfrentar el riesgo de ser despedidas o que les llamen la atención, o, incluso, con las malas caras del jefe. No hay una verdadera cultura humanista en las leyes culturales respecto a la maternidad”, indicó.

La Tecnología causa gran problema en los niños

Esperanza Nieto mencionó que la mayoría de las personas querían vivir el mismo ritmo de vida antes de lo que era pandemia, pero en la realidad, el ritmo de la vida se volvió más rápido para las familias, los jóvenes, para todos.

Los retos de las madres en casa son distintos, hay una gran dependencia de los aparatos electrónicos, que son buenos, pero al mismo tiempo son adictivos, se han visto a mamás que le dan el aparato electrónico a los niños antes de caminar, pero no saben que existen estudios científicos que muestran que los pequeños menores de seis años no deberían tener acceso a los teléfonos, ni tabletas; sin embargo, muchas madres recuren a ello para entretenerlos.

Cabe mencionar que el aparato es un inhibidor de inteligencia, incluso hay estudios científicos que demuestren que el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones está decreciendo y esto ocurre porque estamos permitiendo que los pequeños se aburran, esto causa que no piensen, inventen, que creen, porque tienen al infante entretenido con la tableta.

También hablaron de la importancia en la forma de hablar con los niños, sobre todo en lo referente a las partes de su cuerpo, pues les ponen adjetivo y esto causa que muchas veces se malinterprete

Existen situaciones en la que el pequeño dice algo de la palabra que se le fue enseñada, en referencia a una parte del cuerpo, y los adultos muchas veces no logramos entender su lenguaje.

Alejandra Yáñez citó como ejemplo que el caso de la niña y “la galleta”, es real, fue contado por una maestra, una niña de cuatro años decía que, en su casa, el tío le comía la galleta, y por mucho tiempo estuvo diciéndolo, pero nadie entendía a qué se refería “hasta que un día la niña quería ir al baño y la maestra la llevó, pero la pequeña dijo que se había mojado ‘la galleta’, ahí fue cuando comprendió el lenguaje de la infante y dedujo que esa pequeña había estado sufriendo de abuso infantil”.

Por último, mencionó que la organización ofrece talleres de educación sexual para padres de familia, activan ciudadanos para que se involucren en las leyes en la sociedad, talleres de bioética para adolescentes, conferencias sobre, la trata de personas y, por supuesto, el contacto de la organización se encuentra en Facebook e Instagram y en el teléfono 22 91 24 15 77.