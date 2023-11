Este miércoles abrió sus puertas el Instituto de Capacitación y Certificación para Operadores de Transporte del Estado, de la Agencia de Transporte de Yucatán, con el que se busca que los choferes sean mejor capacitados para que ofrezcan un mejor servicio.

Este lugar tendrá simuladores para mejorar las habilidades de manejo de los operadores.

Asimismo, se les ofrecerá capacitación teórica en temas de relaciones humanas, ética en el transporte, atención al usuario, seguridad en el transporte y acciones de inclusión de las personas con discapacidad.

De igual forma en sensibilización ciclista, equidad de género e inducción al Sistema de Transporte ‘Va y Ven’.

Según informó el gobernador Mauricio Vila, en este lugar se realizan prácticas en autobuses de servicio público actual y en las unidades de ‘Va y Ven’.

"Aquí tenemos simuladores, tenemos la capacitación, tenemos doctor para que les hagan sus exámenes toxicológicos y tenemos todo lo que se necesita para que Yucatán tenga el mejor transporte público de todo el país", subrayó.

Conductores ganarán hasta 22 mil pesos

Un punto importante que se indicó, es que los operadores certificados tendrán diversos beneficios como contratos directos con empresas de transporte público.

También, prestaciones de ley, bonos e incentivos, así como planes de crecimiento y capacitación continua, pasando de ganar 8 mil pesos mensuales a 22 mil pesos.

"Ahora, si hacen bien su chamba y se certifican, pueden llegar a ganar hasta casi 22 mil pesos. Estamos contratando hombres, pero también mujeres, como pueden ver acá, y necesitamos más choferes. Así que, quien quiera entrarle a eso, el sueldo base son 14,700 pesos. De incentivos de buen trato puedes ganar 2,075 más y, con base en los cursos que tomes y en tu desempeño, puedes ganar 4,750 más para llegar a esos casi 22 mil", explicó.

Al agradecer al Ayuntamiento de Mérida, que donó el terreno en la zona sur del estado para la construcción del Instituto, Vila Dosal recordó que, tras concluir su proceso de capacitación los operadores recibirán un tarjetón, mismo que será retirado si este es despedido por cometer alguna falta, y no podrá trabajar en ninguna otra empresa de las que operan el Sistema de Transporte Va y Ven.

"Porque un chofer tiene en sus manos las vidas de muchas personas, de los que tienen el autobús, pero también de los que están cruzando la calle y no podemos tener gente que no esté preparada, no podemos tener gente irresponsable y no podemos tener gente que no esté comprometida", aseveró.

Por último, se apuntó que este día fueron entregados certificados a los 16 operadores graduados del primer módulo del Instituto de Capacitación y Certificación para Operadores de Transporte.