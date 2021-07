MÉRIDA, Yuc.- El señor Elías Medina López se convirtió en una verdadera celebridad en Oxkutzcab, ya que este jueves celebró su cumpleaños número 114, lo cual hizo acompañado de su familia, ataviado con una elegante camisa blanca con bordados de flores, y comiendo un sabroso pastel de sabor capuchino.

Pero además, el plato principal de la tarde fue un tremendo chilmole de pavo, que don Elías comió con gusto, pues a pesar de su avanzada edad no se priva de ningún tipo de comida, y mejor si es con mucha carne.

Sus hijas, nietas y demás familiares que estuvieron con él en la celebración, comentaron que este señor no padece ninguna enfermedad, no sufre de la presión, no tiene diabetes, y lo único es que ha perdido la audición y hay que hablarle muy fuerte directamente al oído.

Sin embargo, su salud es muy buena ya que no toma medicinas en lo absoluto, y además peina muy pocas canas a pesar de sus 114 años.

Secreto para la longevidad

Eso sí, de forma muy discreta ha llegado a comentar a su familia que para poder tener una larga vida, hay que hacer que una doncella lo “uixe” a uno en la cabeza, y aunque esto obviamente es una broma, debe haber algún secreto para alcanzar tal longevidad.

