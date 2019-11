Mérida: imputan a sujeto por abusos contra su hija de tres años de edad

Luis Fuente/Mérida

Un sujeto fue imputado por el delito de abuso sexual agravado, luego de ser denunciado de agredir a su hija de tres años de edad, y otros actos lascivos, aprovechando que se quedó a solas con la pequeña en una visita que hizo al domicilio que la menor habita con su madre, de quien está divorciado.

El acusado enfrentará el proceso en libertad, debido a que la juez primero de control, Blanca Bonilla Castañeda, no concedió la prisión preventiva solicitada por las fiscales, y ordenó al acusado acudir a firmar el libro de registros del Centro Estatal de Medidas Cautelares, someterse a la vigilancia de este organismo, no acercase a las víctimas o a su domicilio en un radio de 200 metros y no salir del Estado, medidas vigentes por todo el tiempo que dure el proceso.

En la sala 4 del Centro de Justicia Oral de Mérida, el acusado se reservó el derecho de rendir su declaración y solicitó la ampliación del término para que se resuelva su situación jurídica. La juez fijó para el próximo martes 26 la audiencia de vinculación.

El acusado y la denunciante contrajeron matrimonio y procrearon dos hijos, pero se divorciaron en abril de 2015; uno de los acuerdos tomados en el juzgado familiar fue que el padre tendría una convivencia con los menores los días sábado, pero la madre permitía que su ex esposo conviviera con los niños los domingos, en un horario de las 9:00 horas hasta las 12:00 horas, en la casa que habita la denunciante con los menores.

El 30 de julio de 2017, cuando el padre se quedó a solas con la menor de tres años, ya que su otro hijo, de 8 años de edad, salió a la sala a hablar con su madre.

Cuando comían, la madre notó que la menor estaba inquieta y le preguntó que le sucedía y esta le dijo que le dolían sus partes íntimas por lo que su papá le había hecho. Dijo que su padre la había “pellizcado”.

La niña confesó a sus abuelos más detalles de lo sucedido y la madre decidió interponer la denuncia por el delito de abuso sexual agravado.