Reportan graves a tres lesionados del accidente en la Mérida-Motul

Novedades Yucatán/Mérida

Tras el accidente ocurrido durante la madruga de ayer en el entronque a Mocochá en la carretera Mérida-Motul, la Fiscalía General del Estadio dio a conocer que tres de los heridos se encuentran en estado de gravedad, ante las lesiones que sufrieron durante el percance.

El encontronazo entre una ambulancia de traslado de Dzoncauich y un tráiler dejó un saldo de seis muertos y siete lesionados.

El trágico percance obligó a la movilización de bomberos, ambulancias y policías para atender la emergencia.

Según información oficial, alrededor de las 5:00 horas, la ambulancia de traslado del municipio de Dzoncauich, que transportaba a 13 personas -entre pacientes y familiares- transitaba de oriente a poniente sobre la carretera Mérida-Motul, con dirección a la capital yucateca, cuando un tráiler salió del camino hacia Mocochá e intentó dar vuelta a su izquierda para transitar de poniente a oriente.

Sin embargo, el conductor del tráiler no se percató de la cercanía de la ambulancia de traslado y ésta se estrelló casi de frente.

Los ocupantes de la ambulancia literalmente quedaron prensados entre los fierros retorcidos de esta unidad, por lo que seis de sus pasajeros murieron en el lugar de los hechos.

Testigos del accidente solicitaron los servicios de emergencia, de modo en que en minutos el lugar se convirtió en un hospital al aire libre con la llegada de unidades de bomberos, ambulancias y policías.

Bomberos de las unidades 837, 864, 829, 2132, 859 y 5819 de la Secretaría de Seguridad Pública tuvieron que utilizar palancas, sierras e incluso “quijadas de vida” para sacar a los otros siete pasajeros atrapados en el interior de la ambulancia, y con la ayuda de los policías llevaron a los heridos hasta un área despejada del pavimento para que recibieran los primeros auxilios por los paramédicos.

En el lugar del accidente fallecieron los siguientes pasajeros de la ambulancia de traslado: Cornelio B. C., de 42 años (conductor); María S. P. C., de 37 años; Manuel C. C., de 43 años y su esposa Araceli E. C., de aproximadamente 35 años; Gabriela C. H., de unos 38 años; y Antonia E. C., de unos 40 años.

Los lesionados son: Guillermo C. P., de 65 años; Cinthia C. H., de 31 años; Marcos E. C. H., de 34 años; y Eduardo S. M., de 40 años. Todos ellos fueron trasladados a Mérida para ser ingresados en el hospital “Agustín O’Horán”.

Al hospital regional número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “T-1” fueron internados: Virgilio C. D., de 72 años; Pedro P. C. C., de 41 años y Judith C. R., de 45 años.

Se informó que el chofer del tráiler, al darse cuenta de la magnitud del percance se dio a la fuga, dejando abandonada su unidad y a sus víctimas.

Posteriormente llegó personal del Ministerio Público y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para efectuar el levantamiento de los cadáveres y realizar las diligencias legales correspondientes.

Las autoridades no informaron si lograron localizar al conductor del tráiler.