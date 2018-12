Redacción/PANABÁ

Un habitante de la comunidad de Yalsihón resultó lesionado al salirse de la carretera y chocar contra una albarrada al volante del vehículo que manejaba.

Este percance se registró en el tramo Panabá-Yalsihón, en el kilómetro 11, donde al llegar la Policía Municipal encontró un vehículo a un costado de la cinta asfáltica, un Chevy con matrícula ZBD292A.

Asimismo, en el lugar se entrevistaron con Amílcar C. B., de 55 años, quien señaló que dicho vehículo era conducido por su hijo Armando C. C., de 36 años y con domicilio conocido de Yalsihón.

Indicó que fue trasladado en un vehículo particular hasta Tizimín, pero no sabía a qué hospital lo llevaron, pues resultó lesionado.