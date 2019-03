Redacción/VALLADOLID

Dos personas muertas fue el saldo de un trágico accidente registrado la noche de este lunes, alrededor de las 22:00 horas, cuando un Tsuru con placas URJ491 D, procedente de Chemax con dirección a Cobá, fue impactado primero por una camioneta Caravan y luego por un Jetta.

En el Tsuru iban varias personas, entre ellas Georgina C. C. y su hija Florencia T. C., madre e hija, quienes fallecieron.

El compacto fue impactado por una camioneta Caravan, al intentar dar vuelta para incorporarse hacia la carretera que va para Cobá, y sobre esa misma dirección venía un auto Jetta que se estrelló contra el Tsuru y lo aventó a varios metros de distancia.

Camioneta Caravan

Una de las mujeres falleció prensada y otra en una ambulancia cuando se disponían a trasladar al Hospital General de Valladolid.

Gilberto T guiaba el Tsuru, donde también viajaban dos menores de 10 y 13 años, quienes fueron enviados al Hospital General de Valladolid para su atención por los múltiples golpes que recibieron

Los ocupantes del Jetta salieron bien librados de la tragedia

Los ocupantes del Jetta abandonaron la unidad y se fueron por sus propios medios.

El lugar del percance se llenó de policías municipales de Chemax, asó como de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes apoyaban en la vialidad para que los paramédicos de las ambulancias hicieran su labor de traslado de los heridos, por lo que el área fue acordonada para facilitar los trabajos periciales y más tarde se presentaron elementos del Semefo.

Al final, los automotores fueron cargados por una grúa.