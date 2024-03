Las propuestas

La contienda electoral en Yucatán está en marcha, los candidatos a Gobernador actualmente tienen como prioridad presentar a los ciudadanos sus propuestas de lo que serían sus futuras políticas públicas, claro está, que primero tienen que ganar la elección estatal y sus propuestas serán fundamentales para atraer a los votantes indecisos.

Actualmente, las encuestas y los estudios de opinión son una prioridad en las casas de campaña, serán primordiales en la toma de decisiones, un ejemplo es que el pasado martes 5 de marzo del 2024 el periódico nacional El Financiero público un estudio en donde demuestra que el presidente Andrés Manuel López Obrador cierra con un 56% de aprobación en sus acciones de trabajo, y un 43% las valora como erróneas, pero de acuerdo con cada cuestionamiento los valores cambian radicalmente. En la pregunta de aumentar la participación del ejército en tareas de Gobierno, el 70% dice que sí, y el 26% que no, y un 4% no sabe. Sobre la eliminación del seguro popular el 26% lo considera un acierto, y el 70% lo desaprueba, de igual forma, un 4% no sabe.

Estos números, en el caso del candidato del PAN, PRI y PANAL, Renán Barrera, ya midió los temas en los que los ciudadanos cuestionan al Gobierno Federal. Y, actualmente, en sus mítines expresa cuáles serán sus principales propuestas, ya las está dando a conocer, entre ellas está: el regresar las Escuelas de Tiempo Completo, para que los hijos de las madres trabajadoras puedan practicar deporte y realizar actividades recreativas, y también para que las amas de casa puedan trabajar tranquilas, y las guarderías infantiles gratuitas, también destaca el seguro de gastos médicos y seguro de vida para mujeres trabajadoras.

El pasado lunes en la noche, se reunió con los maestros de Yucatán e integrantes del Partido Nueva Alianza. Renán Barrera fue muy directo cuando les externó que el próximo Secretario de Educación será un maestro, con este mensaje se interpreta como la ruptura política con el actual secretario de Educación, Liborio Vidal, quien pretendía seguir en el cargo, ya sea para él o para su sobrino Jesús Vidal, pues para nadie es un secreto que colaboradores comisionados del ex Alcalde de Valladolid están operando para Morena en el interior del Estado.

Respecto al candidato de Morena, PT y Verde Ecologista, Joaquín Díaz Mena, en una conferencia después de un análisis que realizó el ex director del CIR-Uady Jorge Zavala, en cuanto al diagnóstico de la salud pública en Yucatán, donde recordó que más de un millón de ciudadanos no cuenta con los servicios médicos, que la campaña contra el dengue en lo que respecta a descacharrización está descoordinada y el manejo de los residuos inadecuada. Asimismo, recordó que oficialmente 8 mil casos se registraron en el 2023 y fueron 4 los fallecimientos por dengue. La universalización de la pensión para personas con discapacidad para todos los ciudadanos que estén en el rango de edades entre los 29 y 64 años, y la no menos importante, integrar a Yucatán al convenio de federalización de los servicios de salud IMSS-Bienestar.

Actualmente, los trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, están inconformes debido a que los trasladaron al esquema IMSS-Bienestar, y para empezar no les han entregado uniformes, además solicitan los insumos y medicamentos necesarios para atención a los pacientes, exigen el respeto total y absoluto de los indicadores de atención a los pacientes de tercer nivel.