Desde hace varios meses, los encuentros, casuales y formales, entre el ex delegado de Bienestar Joaquín “Huacho” Díaz Mena y el ex diputado federal del PAN Rommel Pacheco, dejaban ver sus afinidades, es decir, la posibilidad de ir juntos en un proyecto político. Ambos comparten similitudes, los dos son ex priistas, ex panistas, y entraron al PAN cuando se fortalecía en el Gobierno.

En el caso de Rommel Pacheco fue siempre protegido por la diputada federal Cecilia Patrón Laviada en el Congreso Federal y dentro del PAN, quien incluso lo invitaba para que firmaran conjuntamente iniciativas. A Cecilia Patrón muchas veces le advirtieron que Rommel traicionaría, además se lo comentó personalmente su compañera Katia Bolio, y un ejemplo es cuando se aprueba la Ley Tres de Tres contra aquellos funcionarios que violenten a las mujeres por no pagar pensión alimenticia, o sean agresores con sentencia, pues con esta ley ya no pueden ser elegidos para puestos públicos, siendo una iniciativa que nace del Colectivo de Mujeres en Yucatán, y se sabe que Rommel Pacheco quería aparecer como el autor único de la Ley, lo que le ocasionó la recriminación de los colectivos feministas y también de sus compañeros; en ese entonces le echó la culpa a su vocero.

También, desde hace un tiempo, sus patrocinadores fuera y dentro del PAN, le hicieron creer que podía ser el candidato blanquiazul a la Alcaldía de Mérida, lo que motivó que le expresara a Cecilia Patrón que vaya por el Gobierno del Estado y que él iría por la capital, a lo cual la legisladora fue muy clara al recordarle que el alcalde de Mérida, Renán Barrera, era la figura más competitiva y la sociedad lo ve con más seriedad.

Si bien es cierto que Rommel Pacheco ganó el tercer distrito federal, con 55,173 votos, en un listado nominal de 368,668 ciudadanos, estando ya con el PAN en el Gobierno estatal y con estructura panista, y en 2018 Cecilia Patrón perdió, con 78,140 sufragios, de un padrón de 341,019, en plena efervescencia morenista y con AMLO como candidato presidencial, es decir, Cecilia Patrón obtuvo más de 22 mil 967 votos.

En los acuerdos de Rommel con Joaquín Díaz, se piensa que vaya por la candidatura de Mérida, el compromiso era si “Huacho” era candidato al Gobierno estatal, Romel sería la fórmula para la capital. En la plática salió que el ex clavadista no ganaría, pero a cambio de su sacrificio obtendría la Delegación de Bienestar en Yucatán.

¿Qué precipitó la migración de Rommel a Morena? Pues al parecer el hecho de que el senador del Verde Ecologista y ex priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, está en las encuestas y le quitaría algunos puntos a “Huacho”, el ex priista ya negoció candidaturas a diputaciones locales y está integrando a ex militantes distinguidos a la 4T, como los regidores de Mérida Ma. Fernanda Vivas Sierra y Óscar Medina Cruz.

El columnista Julio Astillero señala que el neomorenista Rommel Pacheco pasa de traidor a la patria por vetar la reforma eléctrica de AMLO, a colaborador de la Claudia Sheinbaum (Jornada 2023/10/09), y los grupos de la izquierda tradicional en Morena Yucatán no se sienten cómodos, por eso lo presentan en una gira en Colima, al menos para la virtual candidata presidencial cumple con el perfil, menos izquierda y más mimetización.