Estudiantes de la Uady exigen un alto al acoso

MÉRIDA, Yucatán.- José de Jesús Williams, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), afirmó que el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento, Acoso y Abuso sexuales no ha fallado en cuanto a la disminución de casos en la institución, y estimó que las manifestaciones protagonizadas por alumnas se seguirán presentando a futuro.

Ayer en la ceremonia de inauguración de las actividades para conmemorar “el 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer”, en el campus de Ciencias Exactas e Ingenierías, un grupo de alumnas se manifestó para exigir un “alto” a los casos de acoso que se han presentado en la institución y pidió que las sanciones sean contundentes.

Ante ello, el rector respondió que este tipo de protestas se continuarán realizando en la Uady, pues a diario conviven más de 30 mil personas, entre estudiantes, profesores, directores y personal administrativo y manual, quienes se enfrentan a diferentes situaciones de reeducación.

Recordó que solo en primer semestre de activación del protocolo, que abarcó de agosto a diciembre de 2019, la casa de estudios recibió 34 denuncias, 24 de las cuales se resolvieron, mientras que 10 restantes siguen el curso de investigación.

En ese sentido, la casa de estudios informó que de acuerdo con las diferentes manifestaciones que se realizarán pasado mañana por el movimiento “Un día sin mujeres”, en la Uady sí se tendrán varias actividades.

Informó que las alumnas, trabajadoras administrativas y manuales que así lo decidan no tendrán que acudir a su centro de trabajo ese día, no habrá sanción o descuento alguno. En el caso de las alumnas no se contarán inasistencias y si hubiera alguna actividad con puntaje ésta se reprogramará.

Se precisó que en la situación particular de la Preparatoria Uno desde principios del ciclo escolar se había previsto que no habría clases el 9 de marzo, porque estaban programadas reuniones de las academias de profesores.

Sin embargo, dada la relevancia de la fecha en el contexto actual, se invitó a los alumnos varones a que asistan a las actividades académicas que se realizarán en horario normal, y que están orientadas a reconocer el valor de las mujeres y la erradicación de la violencia contra ellas.

“Los alumnos, profesores, trabajadores administrativos y manuales de todas las demás facultades, de la Preparatoria Dos, la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria (Uabic) y dependencias universitarias tendrán que acudir a laborar normalmente en sus horarios establecidos.

Finalmente, el rector pidió a la comunidad universitaria que mantenga una conducta de respeto a este movimiento en pro del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la construcción de una comunidad más empática.