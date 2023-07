Becas y apoyo psicológico, parte del acuerdo entre el IMSS y la familia de Aitana

Atención médica, seguro de salud, becas y medidas económicas, son algunos de los beneficios que recibirán los familiares de la pequeña Aitana, quien falleció prensada en un elevador de un hospital de Playa del Carmen, Quintana Roo, la semana pasada.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dio a conocer que llegó a un acuerdo reparatorio con los padres de la niña y a petición de la familia no se harán públicas.

En un video publicado en redes sociales, Robledo señaló que la familia recibirá la atención médica, seguro de salud y acompañamiento psicológico permanente, además los hermanos mayores de Aitana recibirán becas educativas, así como las medidas económicas que atienden a la esfera afectiva y medidas económicas que atienden la esfera material

Asimismo, señaló que dichos acuerdos fueron aprobados el sábado por el Consejo Técnico del IMSS, en sesión extraordinaria, para atender el caso, dar apoyo y atención a las víctimas del accidente.

Robledo señaló que el lunes se reunió con los padres de la Aitana para informarles personalmente sobre las medidas a la que llegó el Consejo Técnico y "me dijo, “pónganse en mi lugar, yo confío en que si los resultados de las investigaciones le satisfacen a usted, que también es papá, y lo dejan tranquilo a usted, me dejará tranquilo a mí, si no es así, yo tampoco lo estaré, tiene razón Don Patricio”.

El director del IMSS reiteró que tiene que haber justicia en el caso para establecer responsabilidades y también fijar medidas para que no vuelva a suceder algo similar. “Esto no puede volver a ocurrir en ninguna parte del país”, indicó.

Investigaciones

Se dio a conocer que hay tres investigaciones en torno al accidente de la menor: la primera es una investigación sobre los hechos de ese día; la segunda sobre los contratos que desde enero del 2019, diversas delegaciones del IMSS le dieron a la empresa SITRAVEM; y la tercera sobre la adquisición de los elevadores marca HITRA.

“Tenemos que dar con todos los responsables, tenemos que ir tope a donde tope y yo me aseguraré de que reciban la sanción que en justicia les corresponde”, aseguró.

Cabe mencionar que el miércoles pasado, Robledo responsabilizó al técnico de la empresa SITRAVEM, compañía encargada de dar mantenimiento al elevador del hospital donde murió la niña, pues indicó que no dejó ninguna notificación o señal donde advirtiera el mal funcionamiento de este.

Asimismo, aseguró que el elevador, de la marca HITRA, ha presentado muchas fallas como los otros 180 que se adquirieron en mayo del 2016 por un monto de 558 millones de pesos.

