Exempleados de ayuntamientos reciben finiquitos de hasta 60 mil pesos

Israel Cárdenas/Mérida

Con la intención de evitar más endeudamientos en los ayuntamientos de Yucatán, presidentes municipales realizan convenios de pago con los ex empleados recientemente despedidos, a quienes entregan finiquitos de entre mil 500 pesos y 60 mil pesos.

El magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, César Antuña Aguilar, dijo que los alcaldes dan prioridad a este tipo de acuerdos pero no están solventando los juicios laborales por montos millonarios que heredaron de sus antecesores.

Precisó que cerraron 2018 con mil 800 convenios y que en lo que va del presente año ya se entablaron 350 convenios. El monto de los acuerdos oscila entre mil 500 pesos hasta 60 mil pesos.

Agregó que algunos ayuntamientos que han recurrido a este tipo de convenios son Tekax, Seyé, Motul y Hunucmá.

“Los alcaldes están haciendo convenios con los trabajadores recientemente despedidos, con los que terminaron su relación hace poco, no son montos altos, no hay laudos, pero sus juicios fuertes no los han podido solventar por la cantidad que se generó. Están empezando a fluir un poco para quitarse los problemas recientes, los atrasados es lo dificultoso para ellos, por los montos que ya se generaron”, dijo.

En este contexto, el magistrado César Antuña manifestó que Los ayuntamientos más endeudados son Tekax, Tecoh, Seyé, Tixkokob, Conkal, Hoctún y Kanasín.