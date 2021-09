Además de golpearlo con un bate, también intentaron estrangular a empresario de Ticul

MÉRIDA, Yucatán.- El empresario zapatero que fue golpeado con un bate por cuatro personas, quienes se presumen eran sus empleados, que entraron a su casa en Ticul para robarle 80 mil pesos, continúa hospitalizado, pues resultó severamente lesionado.

Familiares de Denis “N” dijeron que sigue internado en el hospital del Issste por las graves lesiones que sufrió, las cuales ponen en peligro su vida.

Se dio a conocer que además de la golpiza, el empresario tiene huellas de intento de estrangulamiento, al parecer con una soga o cable.

Denuncian poco interés de las autoridades

Sus parientes acusaron de tortuguismo a la Fiscalía General del Estado y la PEI, pues no le han dado importancia a los hechos a pesar que fue un robo fue con saña e intento de homicidio, por lo que piden que se hagan las investigaciones necesarias para dar con los responsables.

“Estamos muy molestos, no es justo. Nuestra insistencia es que la Policía ha puesto poco interés en las investigaciones, pues aunque ya se sabe quiénes son las personas que lesionaron a mi familiar -son tres hermanos y un primo-, no sabemos por qué no los han agarrado como sospechosos. Ya están plenamente identificados y ni así los atrapan”, indicó uno de los parientes de don Denis.

Vecinos alertaron a las autoridades del ataque

Fue el pasado viernes 3 de septiembre cuando Denis “N” se puso a tomar con dos hombres y dos mujeres en un predio de la calle 24 por 31, reunión que se prolongó hasta ya muy entrada la noche.

Después de un rato, el zapatero salió a comprar pan francés y se retiró a su casa a descansar, pero en la madrugada lo sorprendieron para robarle.

Los sujetos sabían en dónde se guardaba una copia de la llave del domicilio, la cual utilizaron para ingresar y atacarlo a batazos.

Los cuatro sujetos entraron al domicilio del empresario, que estaba acostado en su hamaca, cuando de pronto un ruido lo despertó, pero sus agresores le propinaron varios golpes con un bate de beisbol.

Ante los golpes, el hombre quedó inconsciente y con cuatro costillas rotas, así como fractura en la nariz con expulsión del líquido de un ojo.

A pesar de que los vecinos no escucharon gritos, si se percataron de ruidos y vieron a los sospechosos huir del lugar, por lo que llamaron a la Policía.

Al llegar al sitio, los agentes encontraron al hombre y fue trasladado al hospital.

Se sabe que el empresario fue operado de la nariz, que fue destruida por los golpes, y se le colocó una prótesis.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Capturan a sujeto que mató a golpes a abuelito para robarle en Progreso

Peligrosos asaltantes de Francisco de Montejo son capturados por SSP

Yucatán: Por robo habrían matado violentamente a mujer en Umán