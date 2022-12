Advierten que los niños están expuestos a un rebrote de poliomielitis

Ante la falta de esquemas completos de vacunación, revelado por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, donde se señala que solo 3 de cada diez niños yucatecos menores de dos años y 6 de cada diez entre dos y tres años, cuenta con sus inmunizaciones completas para su edad, especialistas advirtieron que esta población está expuesta al rebrote de enfermedades como la poliomielitis.

Remarcaron que, ante esta situación, es de suma importancia completar las vacunas en los infantes para la prevención de enfermedades e hicieron un llamado a los padres de familia para poner al día sus cartillas, llevando a sus hijos a centros de salud, puestos de vacunación y clínicas de las instituciones de seguridad social, en donde se cuenta con los biológicos.

¿Qué es la poliomielitis?

Explicaron que la poliomielitis es una enfermedad infecciosa paralizante y potencialmente mortal causada por un virus que invade el cerebro y la médula espinal. Debido a que esta afección no tiene cura, la vacunación es la única forma de detener su propagación y proteger a los más pequeños, quienes son los más susceptibles a contraerla, especialmente los menores de 5 años.

Eduardo Arias de la Garza, Infectólogo Pediatra adscrito al Servicio de Infectología Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría (INP) mencionó en conferencia virtual, desde la Ciudad de México, que la meta del Programa de Vacunación Universal de la Secretaría de Salud es el control de enfermedades como esta, a través de la inmunización del 95% de la población en riesgo.

“Se considera que si se alcanza dicho porcentaje podemos hablar de tasas de vacunación saludables; no obstante, solo Nuevo León alcanza esta cifra y hay estados donde apenas llegan al 59% de cobertura”, aseveró.

“Este déficit nos está orillando a que el rebrote de enfermedades como la poliomielitis se hagan una realidad cada vez más cercana, pues a pesar de que esta enfermedad fue erradicada en México desde 1990, ha resurgido, no sólo en África y Asia, donde se registran en conjunto 30 casos en lo que va del 2022, sino en países cercanos como Estados Unidos, donde en julio de este año, un hombre de 20 años fue diagnosticado con la enfermedad y se han encontrado rastros del virus en aguas residuales de diferentes zonas del país”, detalló el especialista del INP.

Consecuencias de la poliomelitis

En su intervención, Gregory López, Gerente Médico de Vacunas de Sanofi México, dijo que los resultados de este análisis son en extremo preocupantes, ya que la poliomielitis es una enfermedad que afecta las células de la médula espinal, causando parálisis y puede ser mortal, sin embargo, si se actúa a tiempo, puede ser prevenible con la vacunación.

“Las vacunas son víctimas de su propio éxito. Se nos ha olvidado que en el pasado esta enfermedad se llevó miles de vidas y las personas comienzan a creer que ya no es necesaria la vacunación. Debemos cambiar el panorama y proteger a los niños de aquello de lo que podemos protegerlos, pues no sólo se trata de poliomielitis, muchas otras enfermedades amenazan con resurgir o aumentar su prevalencia si no hacemos algo para incrementar las cifras de vacunación en México”, concluyó.