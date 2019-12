¿Aerosmith llegará a Mérida?

Novedades Yucatán/MÉRIDA

En la página de Facebook Conciertos Net Mérida se anunció la llegada a Yucatán del famoso grupo Aerosmith en marzo de 2020.

En la página mencionada aún no se menciona dónde será dicha presentación pero se trataría de información certera.

Apenas este viernes el grupo ha anunciado las fechas para su gira europea en 2020, que servirá para celebrar su 50 aniversario con una veintena de conciertos.

Según el guitarrista Joe Perry, Aerosmith planeó esta gira como parte de dicho aniversario del grupo.

"En 2019, nos acercaremos a nuestro 50 aniversario, por lo que estamos planeando algunas fechas y una gira para celebrarlo. En este momento, nos estamos quedando atrás y estamos terminando algunas cosas en solitario antes de comenzar".

A pesar de que los integrantes de la agrupación se encuentran en diferentes momentos actualmente – Steven Tyler lanzó como solista el álbum “We’re all somebody from somewhere,” y Perry por su lado lanzó “Sweetzerland Manifesto” – los planes para Aerosmith continúan.

Se está a la espera de más información sobre este anuncio.