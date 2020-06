MÉRIDA, Yucatán.- El gobernador Mauricio Vila Dosal informó que ha solicitado una cita con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle apoyo para levantar a la entidad, tras las afectaciones de las tormentas “Amanda” y “Cristóbal”, que trajeron más lluvias que los huracanes Gilberto e Isidoro.

“Esperamos la respuesta a la solicitud de una cita con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para plantearle la situación que se tiene en estos momentos. De igual manera el fin de semana es probable que nos estemos reuniendo con los gobernadores que conforman la Asociación de Gobiernos Estatales del Partido Acción Nacional (GOAN) que están en disposición de apoyar en lo que necesitemos”. Aunque no aclaró cómo se distribuirá la ayuda que llegue, ya que hay diversas zonas afectadas, comentó que el lunes se recibió el primer apoyo del Estado de Nayarit con ocho mil litros de agua.

“Algo que ha pasado con el tema de la ayuda a nivel nacional es que como no es un huracán no tiene la atención mediática que tienen otros fenómenos. Lo que hemos visto son cosas que no pasaron en “Gilberto” ni “Isidoro”. En solo cuatro días nos llovió el 40 por ciento de lo que nos llueve en todo el año”, declaró Vila en entrevista durante el inició del Plan Emergente de Fumigación por la tormenta “Cristóbal”.

Informó que siguen en la espera de la repuesta a la solicitud de declarar la emergencia en 38 municipios más, ya que en la primera emisión fueron sólo 26, pues las afectaciones continúan.

“El martes firme un documento para solicitarle al Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) que 75 municipios se incluyan para recibir la ayuda, tendremos que esperar la respuesta. Lo que me preocupa es que el tema agrícola y en general las actividades del campo no se contabiliza para ser ayudado por el Fonden, y es ahí en donde gran parte de las afectaciones ocurrieron; más de 95 mil afectados, de las cuales el 85 por ciento se considera pérdida total”, señaló.

Es por ello, dijo que es un tema prioritario, por lo que se trabaja en “reorganizar” los recursos, porque muchos de los cultivos perdidos son de autoconsumo por lo que la afectación es importante.

Respecto a la presencia del Covid-19 en el Estado, exhortó a que la sociedad tenga una responsabilidad; “los yucatecos lo han estado haciendo muy bien, necesitamos especialmente con la primera parte de la reactivación económica todavía mejor.

“Todos debemos de aprender a ser respetuosos con las indicaciones, en el Centro, en algunos paraderos, se han visto aglomeraciones especificas, pero en general la gente lo ha hecho bien, tomando su distancia, por lo hay que seguir así”.