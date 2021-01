Afianzar el empleo y la salud en Yucatán, meta de Mauricio Vila Dosal en 2021

MÉRIDA, Yucatán.- Al iniciar su tercer año de mandato, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, afirma que los retos que enfrenta su administración son seguir cuidando la salud de la población ante la pandemia del coronavirus Covid-19, aterrizar de manera adecuada el plan nacional de vacunación en la entidad, la recuperación económica, la generación de empleos y el aumento del ingreso familiar.

En el marco de su segundo Informe de Gobierno que rindió el pasado domingo, el mandatario estatal declaró en entrevista para Novedades Yucatán que en 2020 el Estado se posicionó como un referente nacional en materia de seguridad, atracción de inversiones y de calidad de vida, a pesar de las afectaciones por la pandemia del coronavirus y los embates de las tormentas tropicales y huracanes, además de los recortes presupuestales de la Federación.

En esta segunda y última entrega de la entrevista, Vila Dosal declaró que rumbo a las elecciones del próximo domingo 6 de junio, cuando se renovará el Congreso del Estado, los 106 ayuntamientos y diputaciones federales, su gobierno brindará las garantías necesarias para que la gente vote de manera libre y en condiciones de seguridad, por lo que exhortó a los ciudadanos a salir a sufragar por quienes quieran el bien para Yucatán.

Yucatán, el Estado más seguro del país, es un atractivo para las inversiones, por encima de muchas entidades, ¿cómo hará para que la tendencia continúe este año?

Creo que hay asuntos fundamentales en los que estamos trabajando desde el primer día de la administración, como el tema de la seguridad.

Con el programa Yucatán Seguro queremos que nuestros policías sepan que si son honestos y hacen bien su trabajo tienen las necesidades básicas de su familia solventadas: un salario digno, acceso a servicios de salud, la oportunidad de adquirir una casa y lo que todos deseamos, que nuestros hijos puedan llegar a la universidad.

Aquí los policías tienen un salario por encima del promedio del país y acceso a servicios de salud, ellos y su familia.

Es la única Policía en el país en la que sus agentes cotizan en el Infonavit, ya tenemos más de dos mil, ninguna otra corporación del país tiene este beneficio.

Por otro lado, también es la única con becas para los hijos de los policías para que puedan estudiar primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Pagamos la inscripción en cualquier escuela donde sean admitidos, colegiatura al cien por ciento, y en el caso de los que están en universidad, además les damos una beca de dos mil 600 pesos bimestrales para sus gastos de alimentación y de transportación.

Con esto queremos que nuestros agentes sepan que tenemos una carrera policial, y que pueden mejorar las condiciones de su familia si son honestos y hacen bien su trabajo.

En este sentido, ¿cómo avanza el programa Yucatán Seguro?

Comentaba con el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda la necesidad de que nuestra Policía siempre tenga la más avanzada tecnología para poder combatir a los criminales. En ese sentido, con el programa Yucatán Seguro estamos cambiando nuestra tecnología de monitoreo de cámaras, pasando de un C4 a un C5i, que es lo más avanzado hoy en día. Está en construcción en el edifico de la Policía este nuevo centro, que debe terminarse a finales de septiembre o principios de octubre.

Por otro lado, estamos instalando más de tres mil videocámaras de seguridad adicionales. Actualmente tenemos dos mil 200 cámaras y llegaremos a cinco mil 700, con lo cual seremos el Estado del país con el mayor número de cámaras percápita.

Y con los arcos carreteros, que ayudan mucho, renovamos los centros de monitoreo del interior del Estado. Además de las cuatro lanchas rápidas que hemos adquirido, así como 600 patrullas. Se busca que siempre tengamos la mejor tecnología y la mejor infraestructura.

Al ahondar sobre las acciones emprendidas durante su segundo año de Gobierno, tras iniciar su gestión el 1 de octubre de 2018, Vila Dosal dijo que otro eje que trabaja desde el primer día de su administración es la prevención del delito para tener un tejido social fuerte.

La seguridad permite atraer inversiones al Estado…

Por supuesto, en el tema de las inversiones Yucatán destaca por varias cosas: primero, por su mano de obra calificada y por la calidad; segundo, por la certeza jurídica que brindamos como gobierno estatal, ya que trabajamos de la mano de los empresarios y entendemos cuáles son sus necesidades, se les apoya, y tercero, el clima de seguridad, que es único en el país.

Esas tres condiciones no las tiene ningún otro Estado de la República, y eso se ve reflejado en la gran cantidad de inversiones que llegan, como los parques eólicos, los centros de distribución de Walt Mart y el gigante Amazon, que anunció su venida. A pesar de la pandemia sigue habiendo apetito por invertir en Yucatán.

Es importante que se invierta en Yucatán porque generan empleos bien pagados que tanto necesitan los yucatecos.

En estos dos años su Gobierno ha enfrentado recortes presupuestales de la Federación, ¿cómo encara estas reducciones?

Desafortunadamente, la mayoría de los diputados de Morena en el Congreso de la Unión, año con año, han ido recortando el presupuesto, no solo de Yucatán sino a todos los estados y los municipios.

En el último año de la administración de Rolando Zapata, en 2018, el gobierno estatal tenia para sus dependencias alrededor de nueve mil 700 millones de pesos, pero para este 2021 vamos a contar solo con tres mil 500 millones de pesos, esto es 64 por ciento menos.

Evidentemente cuando se tienen menos recursos hay menos cosas que se pueden hacer a favor de la gente. Nosotros hemos sido un gobierno austero, que se ha apretado el cinturón, pero ha llegado un momento en el que estamos dejando de efectuar cosas por estas reducciones presupuestales aprobadas por los diputados de Morena en el Congreso.

Con lo que hay se trabaja y se debe eficientarlo, como lo hemos hecho desde el principio de la administración; en ese sentido, considero importante que se entienda que el que haya menos recursos para el Gobierno estatal perjudica a todos, ya que el dinero se invierte en los yucatecos y en las necesidades que tienen, lo que haya, poco o mucho.

En los temas de salud y educación los retos han sido enormes, ¿cómo ha hecho su gobierno para enfrentarlos?

Yo lo dividiría en dos partes, antes y después de la pandemia. En el tema de salud había una demanda desde que estuve en campaña, cuando la gente sentía muchas deficiencias en el servicio; no había un municipio en Yucatán donde la gente no me dijera que no había doctores, que tenían que viajar a Mérida para una consulta, que los fines de semana estaban totalmente solos y que en las noches no había servicio médico.

Por eso implementamos el programa Médico 24/7 con lo que, junto con otros servicios de salud, hoy garantizamos que en las cabeceras de los 106 municipios de Yucatán se cuente con doctores en el día, en la noche y los fines de semana. Es una diferencia abismal entre lo que había antes con lo que hay hoy, porque ahora todos los yucatecos tienen la oportunidad de acceder al servicio de salud.

Por otro lado está la creación del programa Médico a Domicilio, con el cual se visita a las personas más vulnerables del Estado, este esquema lleva más de 137 mil servicios casa por casa.

Creo que estos dos programas, además de equipamientos que estuvimos haciendo, como 82 unidades médicas, seis hospitales, más de 60 centros de salud, sin saber que venía una pandemia, nos permitieron prepararnos. Hace un año, a estas alturas, veíamos lo que estaba pasando en China.

En el tema educativo…

El programa más importante que tenemos en este ámbito es Impulso Escolar, con el que apoyamos a todos los alumnos de primaria con dos camisas de uniforme, un par de zapatos, una mochila y un paquete de útiles.

También se favorece a los jóvenes de preparatoria, con algunas variaciones de lo que se hace en primaria.

Con las chamarras para alumnos de primaria podemos aliviar un poco la economía de los padres de familia porque se ahorran mil 700 pesos por cada hijo; si tienen dos o tres, es una cantidad importante que se ahorran en cada regreso a clases.

Ha iniciado el proceso electoral rumbo a las votaciones del próximo 6 de junio, este periodo se da en medio de una pandemia, ¿cómo considera que será este ejercicio democrático en un ambiente lleno de protocolos sanitarios y restricciones?

Será un proceso inédito, en condiciones muy complicadas en el tema sanitario. Creo que la autoridad electoral tendrá que hacer una vigilancia muy estricta, y sobre todo, dejar muy claro cuáles son los criterios bajo el que los candidatos podrán hacer campaña.

De parte de mi gobierno tenemos una convicción democrática y daremos las garantías para que la gente pueda salir a votar de manera libre y en condiciones de seguridad.

Hablo de seguridad y de salubridad; en ese sentido, el exhorto a los yucatecos es salir a votar por quienes quieran el bien para Yucatán, por quienes quieran trabajar por las familias, pero sobre todo, por quienes quieran hacer a un lado cuestiones partidistas.

Rumbo al tercer año de administración, ¿qué desafíos vislumbra?

Creo que son tres retos los que tenemos, el primero es seguir cuidando la salud, no bajar la guardia, que la gente no piense que la pandemia ya se acabó, pues sigue ahí y en cualquier momento que nos relajemos se puede descontrolar.

Lo segundo es que el plan nacional de vacunación que realiza la Federación pueda aterrizar bien en Yucatán. Ojalá que el Gobierno Federal se deje ayudar a través del Consejo Estatal de Salud, donde tenemos la experiencia, la capacidad y la infraestructura para hacer campañas de vacunación exitosas.

Y por último, el tema de la recuperación económica y de los empleos que se han perdido, y por supuesto, la del ingreso familiar.

