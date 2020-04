Desde lanzarles basura hasta café hirviendo: enfermeros sufren agresiones

MÉRIDA, Yucatán.- En tan solo 24 horas se registraron agresiones contra el personal médico en Yucatán, ya que uno fue agredido con café caliente y otro con basura; esta violencia y discriminación se dan previo a que el Congreso del Estado inicie el análisis de la reforma al código penal del Estado, propuesto por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que buscan sancionar estas acciones hasta con cinco años de prisión.

El sábado pasado se registró la primera agresión. Un enfermero, de nombre Leo, mediante redes sociales relató la manera en cómo una persona lo atacó mientras esperaba el transporte público para dirigirse a su centro de trabajo.

“Me tiró una bolsa de basura y me dijo que me salga de su fraccionamiento. Yo no sé por qué hacen eso, pues yo vivo en el mismo lugar y estoy yendo a buscar el autobús”, relató, aunque no especificó en qué colonia ocurrió el incidente.

El profesional de la salud comentó que se le hace injusto que lo ataquen solo por ir a trabajar, y relató que le indicó al agresor que se bajara de la motocicleta en que viajaba, pero éste huyó, “no puedo esperar en otro lado el transporte porque éste es el lugar indicado”.

“Quise marcar para denunciar el hecho, pero no suena la línea, por lo que no entiendo cómo quieren que denunciemos”, relató el joven aún desconcertado por lo ocurrido.

No es todo, ayer, como informamos, se reportó otro suceso violento contra un enfermero de nombre Manuel Fernando Cervera León, a quien le tiraron café caliente cuando llegaba a su domicilio.

El joven se bajó de su auto y fue agredido por una persona que circulaba en otro vehículo.

“Estoy en pleno shock. No sé si llorar de coraje, no lo sé. Al llegar de la clínica, cuando bajaba mis cosas, porque llevo varios objetos, desde un carro me aventaron café, estando estacionado sobre la calle 59 de la colonia Fidel Velázquez. No lo puedo creer, ya había visto casos, pero no pensé que estas cosas me pudieran pasar”, indicó.

Dijo que esta situación es indignante, no se puede creer que este tipo de cosas ocurran en estos tiempos en donde el personal de salud, médicos y enfermeras, “todo el mundo”, está dando literalmente su vida para atender los casos del Covid-19.

“No logro concebir por qué ocurren estas agresiones, sobre todo en estos momentos en el que el personal de enfermería y medicina están en riesgo de enfermarse o contagiar a sus familias. Estoy muy molesto, triste. Me pregunto qué harían sin personal de salud”, cuestionó.

Ambos casos fueron dados a conocer en sus redes sociales, los cuales fueron virales y tuvieron un número importante de comentarios condenando estos actos.