MÉRIDA, Yuc.- Mientras se encontraba limpiando las salidas de emergencia de su trabajo, la quimicofarmacobióloga Elizabeth “N” fue agredida por una mujer que le arrojó cloro a la cabeza y le gritó “nos estás contaminando”.

Al parecer la agresora la confundió con una trabajadora de salud del área de Covid-19; sin embargo, Elizabeth se encontraba en su jornada laboral en un Laboratorio de Mérida cuando le tiraron dicho líquido que le generó una laceración en el cráneo.

La denuncia de este hecho fue compartida por Red Animal Yucatán, ya que la afectada colabora con este página de ayuda a perros y gatos que sufren maltrato.

“Nunca me imaginé pasar por esto, siento tristeza, rabia e impotencia. Una señora ya grande con experiencia, con estudios ‘creo yo’, hoy me tiró cloro mientras estaba limpiando la salida de emergencia de mi trabajo”, explicó Elizabeth.

“Sólo puedo decirles que quedé en shock cuando la escuché gritar ‘nos estás contaminando’ y ver enseguida su mano lanzar un líquido que me quemó parte de mi cráneo, luego el ardor y la picazón. No puedo creer hasta dónde hemos llegado, hasta dónde. Sólo le diré algo señora: Gracias hoy fui yo, mañana espero no sea usted”, aseveró Elizabeth en su denuncia por redes sociales.