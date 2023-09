Ahora son tiempos de Morena: Alpha Tavera Escalante

“No he alzado la mano ni hablado de aspiraciones, ahorita son tiempos de trabajar por el partido”, afirmó ayer la presidente estatal de Morena, Alpha Tavera Escalante, luego de que la senadora Verónica Camino Farjat la “destapara” como aspirante a la gubernatura.

"Estamos trabajando por la unidad del partido, haciendo brigadeo, estando cerca de la militancia y vamos a ir poco a poco; ya vendrán los tiempos, ahorita lo más importante es el proceso nacional y el trabajo para promover nuestro partido”, agregó.

El pasado lunes, Camino Farjat declaró, de cara al proceso electoral de 2024, que “va a estar tenso el asunto de que la presidenta del Comité Estatal de Morena llame a la unidad cuando ella aspira a ser una jugadora más”.

Tavera Escalante declaró: “en Morena siempre somos muy respetuosos del sentir y de la opinión de todos los compañeros; yo la vi hace poquito (a Verónica Camino) y no me platicó ni me comentó nada. Ya tendremos oportunidad de sentarnos y tomar el café, porque así lo hemos hecho desde que nos conocemos, ha habido una buena relación, así que ese comentario no creo que sea un problema grande, nos podemos sentar y cualquier confusión o duda se puede solucionar platicando”.

La ex presidenta municipal de Valladolid reiteró que “yo no he alzado la mano ni he hablado de aspiraciones, pienso que ahorita son tiempos de trabajar por el partido, eso es lo que he estado haciendo en todos los municipios”.

“Acabamos de tener la consulta del proyecto de nación 2024-2030, estamos muy emocionados porque mañana (por hoy) sabremos quién va a coordinar los comités en defensa de la Cuarta Transformación y también porque el fin de semana pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en el tren maya, una obra grandísima para todos los mexicanos, y sobre todo para el Sureste; entonces, creo que nos debemos de concentrar en eso”, indicó Tavera Escalante.