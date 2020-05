Desempleados y sin ingresos más de 15 mil albañiles en el Estado

MÉRIDA, Yucatán.- Más de 15 mil trabajadores de la construcción en el Estado vivieron ayer un triste y atípico “Día del Albañil”, en el marco de los festejos a la Santa Cruz, pues por la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus Covid-19, este 3 de mayo muchos se quedaron en resguardo en sus casas y con una severa crisis económica que ha dejado la suspensión de las obras de construcción.

Sobre el tema, el secretario general del Sindicato de Alarifes de la CTM en el Estado, Bernabé Chan Castañeda, afirmó que la crisis que esta enfermedad ha dejado en el sector de la construcción ha golpeado de forma mucho más severa a los alarifes, quienes actualmente se encuentran desempleados y sin ingresos.

Por esa razón y ante las medidas sanitarias de quedarse en casa para evitar mayores contagios del Covid-19, no se realizarán las populares “pachangas” en las obras de construcción, con decenas de alarifes que celebraban en grande su día y colocaban una cruz de madera en lo alto de las casas y edificios.

“No hay celebración, porque las condiciones no lo permiten y por las cuestiones económicas y las obras que no se están realizando, esta vez se suspendieron todas las celebraciones, incluso no se pueden presentar aglomeraciones, entonces defintivamente se canceló”, advirtió.

El líder de los alarifes compartió que los trabajadores de la industria de la construcción se ubican dentro de las personas que no son apoyadas por los patrones, pues son empledos “temporales” que no cuentan con prestaciones de ley ni Seguro Social.

Agregó que ante el flujo de apoyo que lanzó el Gobierno del Estado para afrontar la crisis, algunas personas pudieron inscribirse y resultaron beneficiadas, aunque otro gran porcentaje todavía tiene que buscar ingresos para subsistir junto con sus familias.

Por ello, consideró importante que en la celebración a los alarifes las autoridades deben reflexionar para reformar la ley respecto a los trabajadores de este sector, quienes dijo, laboran al mismo ritmo de los otros sectores económicos.

“Creo que es momento de poner en orden algunas situaciones de las leyes laborales para que nosotros no quedemos fuera cuando surjan estas situaciones, como sucede ahora con la contingencia”, abundó.

Chan Castañeda indicó que de poder modificar las leyes laborales, los albañiles también podrían tener otros beneficios, como Seguro Social e Infonavit, los cuales históricamente se les ha negado al ser “empleados informales”, concluyó.