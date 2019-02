Israel Cárdenas/Novedades Yucatán

La Auditoría Superior del Estado (ASEY) anunció este lunes que está por iniciar el proceso de fiscalización de los actuales 106 alcaldes, para integrar el primer reporte de la revisión de la cuenta pública correspondiente al trienio 2018-2021.

El titular de la dependencia, Mario Can Marín, dijo que la citada verificación será correspondiente a los primeros cuatro meses de las administraciones municipales, es decir, de septiembre a diciembre de 2018.

En este contexto, recordó que el próximo día 20 presentará al Congreso del Estado el reporte de fiscalización de la cuenta pública de los ayuntamientos y entes gubernamentales correspondientes al año 2017.

“La cuenta pública que viene es una parte de los alcaldes que ya salieron, el informe que presentaremos el 20 de febrero es de los alcaldes que ya salieron y, el otro, son cuatro meses que le corresponden a los actuales alcaldes, que es la auditoría que vamos a iniciar este año”, dijo.

Can Marín explicó que tras la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, este año entregarán al Congreso del Estado tres reportes, en lugar de uno, sobre la revisión de los gastos de los ayuntamientos y los entes gubernamentales.

“El proceso de auditoría actual es el de la cuenta pública 2018 y, de acuerdo con la nueva Ley de Fiscalización, presentaremos al año tres informes y un reporte general; estos son en junio, octubre y febrero”, precisó.

En este contexto, hay que recordar que la semana pasada Mario Can declaró que a casi dos años de que interpuso 25 denuncias contra ex alcaldes por daño patrimonial ante la Fiscalía General, aún no hay sanciones ni procedimientos contra los ex funcionarios.